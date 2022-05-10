【復課】無打針要坐窗邊及分開食飯　中學全日課隔離措施保護學生惹歧視憂慮

▲ 有中學已安排未打齊針的學生坐在課室近窗邊位置，座位亦加裝透明擋板（見左上角座位）。（學校提供圖片）

不少中學學生接種率達9成門檻，今日起率先有中學全校恢復全日面授課堂，並實施無打針隔離政策，按政府專家建議，安排無打針學生坐近課室窗口，再額外安排學生到特別室午膳。校長坦言難免會有學生感到「怪怪哋」，有家長亦擔心造成歧視，惟校方是用心良苦，為保護未打針的學生，盼藉此鼓勵學生盡快打針。

教育局指引未有要求學校在課室區分未打針的學生，教育局回應指學校可按校情考慮加強防疫，並建議各校就校本措施加強與持份者溝通。

接種率達標 部分校今全日面授

何文田創知中學自上周二（3日）恢復半日面授課，已安排全校18名無打針學生，坐近課室窗邊及教壇位置，座位加裝透明擋板，部分班別各有1至2人獲此安排；由於學生接種率達標，學校亦獲教育局批准今起恢復全日課，亦會安排上述未打針學生，連同只打1針學生，共涉約40人，分開到特別室午膳，並禁止參加課外活動。

校長黃晶榕解釋，坐近窗邊是按專家建議，午膳安排則是比當局指引「隔得再開啲」，直言初期會「有些聲音」，「少數家長話好似歧視佢哋咁，有學生覺得怪怪地，唔明點解要分開我哋」，惟學校已說明動機是保護少數未打針的學生，他強調打針是公民責任，「你唔做嘅話，總有啲地方被剝削」，盼鼓勵他們盡早接種，學校亦會適時檢討安排。

北角中華基督教會桂華山中學校長黃仲良則透露已獲批准在下周一（16日）起全校恢復全日面授，並安排未打齊兩針的8%學生到特別室午膳，可以令打針及未打針兩批學生起「互相保護」作用，「未打齊針嘅家長都可能會擔心佢哋返學，學校係保護佢哋。」

觀塘地利亞修女紀念學校（協和）今起先恢復中五級全日課，不會安排學生分開上課或午膳。校長林艷玲稱，中三、四接種率目前已近9成，希望視乎中五復課情況及社區疫情，再考慮恢復更多年級全日課。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆曾於上月初建議，復課後安排無打針學生坐近窗邊，並禁止參與室外活動，一度引起坊間熱議，有意見擔心引起標籤效應。教育局局長楊潤雄當時曾稱會考慮相關意見，但認為未必可作硬性規定。

教育局：學校可按校情加強防疫

教育局其後發出《學校健康指引》，上課座位須繼續以「面對背」方式單行排坐，小組討論時學生之間保持最少1米距離，並考慮安裝隔板，未提如何區分未打針學生，但禁止他們參加吹奏樂器、足球、籃球、家長日、陸運會和水運會等活動。至於校內午膳安排，學校應為餐桌設置隔板，學生避免面對面用膳，學校可按其校本情況考慮學生分批午膳，以減少聚集學生人數。

教育局回覆表示，《指引》提及的是「基本」上課及午膳安排，個別學校可因應校內環境及校本情況，考慮進一步對學生的保障，從而加強防疫；局方建議各學校就校本措施加強與學校持份者溝通，並再次強烈呼籲學校及家長盡早為學生安排接種疫苗。

最新熱門影片：【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅