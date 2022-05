【阿凡達】相隔13年續集聖誕上畫　《阿凡達:水之道》3D震撼視覺再現

▲ 《阿凡達2》

2009年上映由占士金馬執導的《阿凡達》(Avatar)創下電影史上最高票房,全球總收入高達28億4700萬美元(約222億港元)。續集《阿凡達2:水之道》(Avatar: The Way of Water)在相隔13年終於上畫,官方正式預告片昨晚首度公開。

《阿凡達2:水之道》將敘述本作描述是第一集電影的10多年後,男女主角Sam Worthington及Zoe Saldana飾演的Sully、Neytiri與孩子們在Pandora星球面臨的生存及種族之戰。

早前電影公司已釋出四張電影劇照,展示了所飾演 Jake及Neytiri共組家庭,並能看見其中一名小孩,據知兩人會擁有三名納美族小孩Neteyam、Lo’al 和 Tuktirey;另外也會扶養一名人類小孩Miles Socorro(Jack Champion飾演),又稱 Spider。

今次首度發放的一分半鐘預告,展示了震撼視覺,再一次呈現Pandora星球的異星景像,以及各種奇幻生物,而男女主角已擁有三個結,並也身為人類的兒子,劇情則仍然保密,當中可預計是各種族的外星人聯手合作。

而當中有大量海洋及水底的畫面,相信在3D效果下將會十分震撼。今次《阿凡達2》並有楊紫瓊、雲迪素等演出,將於今年12月上畫。

