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【阿凡達2】相隔13年續集聖誕上畫　《阿凡達:水之道》3D震撼視覺再現

娛樂 00:26 2022/05/10

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《阿凡達2：水之道》

2009年上映由占士金馬執導的《阿凡達》（Avatar）創下電影史上最高票房，全球總收入高達28億4700萬美元（約222億港元）。至於續集《阿凡達2：水之道》（Avatar：The Way of Water）在相隔13年終於上畫，官方正式預告片昨晚首度公開。

《阿凡達2：水之道》故事背景是第一集的10多年後，男女主角Sam Worthington及Zoe Saldana飾演的Sully、Neytiri與孩子們在Pandora星球面臨的生存及種族之戰。

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早前電影公司已釋出四張電影劇照，展示了所飾演 Jake及Neytiri共組家庭，並能看見其中一名小孩，據知兩人會擁有三名納美族小孩Neteyam、Lo’al 和 Tuktirey；另外也會扶養一名人類小孩Miles Socorro（Jack Champion飾演），又稱 Spider。

今次首度發放的一分半鐘預告，展示了震撼視覺，再一次呈現Pandora星球的異星景像，以及各種奇幻生物，而男女主角已擁有三個結，並也身為人類的兒子，劇情則仍然保密，當中可預計是各種族的外星人聯手合作。

而當中有大量海洋及水底的畫面，相信在3D效果下將會十分震撼。今次《阿凡達2》並有楊紫瓊、雲迪素等演出，將於今年12月上畫。

最新影片：葛琸瑤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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