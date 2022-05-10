【RubberBand演唱會】繆浩昌+呂甜夫妻檔合唱甜度爆燈　6號感謝太太：她真的不簡單

▲ 本地樂隊RubberBand一連三晚舉行《Live by the Harbour》戶外音樂會。

由主音繆浩昌（6號）、結他手馮庭正（阿正）、低音結他手李兆偉（阿偉）及鼓手黎萬宏（泥鯭）組成的本地樂隊RubberBand，聯同與香港節慶管弦樂團一連3晚在西九文化區「Wonderland竹翠公園」舉行的戶外音樂會《Live by the Harbour》，在昨晚（5月9日）完成演出。

昨晚的演唱會未受天雨影響，觀眾興奮高漲。RubberBand 4子在完騷後接受TOPick訪問，分享感受。

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順利完成戶外騷

主音6號（繆浩昌）感恩第3場演出是天氣最好的一場：「出場前有與助手溝通、看過天文台網頁，看到雨量圖對我們非常有利，是未來整場騷的時間也沒下雨，很感恩。」

提到是次參於露天演唱會兼與管弦樂團合作，6號也坦言是實現了兩個願望：「以往參加過西九文化區的不少音樂節，但這次是RubberBand與香港節慶管弦樂團參與的大型音樂會，露天加音樂會這事很了不起。」

他也提到演唱會本來是今年1月舉辦，但管弦樂團中有一部份人未能參與，我們也擔心結他手Jason Kui不可參與，因為他當時也有一些事務需要處理。

或許Rubberband會對戶外騷上癮？低音結他手阿偉稱一向也很喜歡使戶外騷，期待日後在不同大小的場地都能參與。 他感謝場地也會存在一段時間，從而有助舉辦更多戶外騷。

RubberBand戶外音樂會天雨下開鑼 6號：感謝大家在風雨中陪伴我們

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6號以平常心面對變化

連續兩年也是疫症緩和後首個演唱會，6號說：「自己在兩次也是平常心，2021年時就學懂以平常心處理，因為真的不知道政策隨時變動，我們真的已有經驗。」

鼓手泥鯭補充：「同事們真的很慘，由1月開騷時可6人一起坐，到現時改成不可超過4人，他們在分發門票時也很痛苦。疫情、政策對搞騷很不方便，也看到同業一直在維持令到我們可作演出，是一件很感動的事。」

問到完騷後的感受，6號稱作爲主音的他不要低估每一個騷時所付出的體能：「我問過前輩，原來露天演出不是小兒科。我也不斷地與隊友說就是紅館騷的歌單中的曲目比這次還多，但是身體的復原能力也不如這次般慢。自己在未來也要留意，是非常寶貴的一課。」

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感謝呂甜

6號和阿甜於台上夫妻檔合唱《Slow & Easy》，甜度甚高！

6號跟太太說：「真的很想代Rubberband和指揮多謝你！這個露天音樂會我們一直都想玩到《Slow & Easy》，大家知道這歌的原唱是Tim Lui嗎？（樂迷大叫：知！）因為很多時候她都是我們的及時雨，我們在2012年時，我找了當時的女朋友，年尾才結婚（甜：可以了，Too much。），她很好，三晚也稱自己是業餘，要頂住這個這麼大的場其實真的不簡單。」

他又分享：「我很想Personal分享的就是今天是2022年，我和阿甜第一次合唱已經是上個世紀，1999年在中文大學裏（甜：上個世紀？！），一路走來很感謝她，無論在台上或台下都很幫助我們，會否很尷（尬）？阿偉出來了。（偉：不尷不尷，我們也覺得很正！）（甜：我最尷。）」

▲ （梁樂欣 攝）

至於阿偉謂：「阿甜指她是業餘，你（看着阿甜）過了今天之後你便可以出道了。」阿甜笑言：「其實我也很想參加《全民造丁》。」6號情深地看着太太說：「再次感謝你！」阿甜回應：「多謝RubberBand！多謝香港！那麼多位觀眾，3萬多位觀眾，很多謝你們！」6號有風度地表示：「我送她下台。」

騷後談到6號太太兼RubberBand御用填詞人Tim Lui（呂甜），阿偉感激呂甜：「很多年前，沒人為我們填詞的時候，是她捱義氣捱到今日，站上呢個台也是捱義氣。」他笑指6號不太多說，就在此感謝呂甜。

另外，6號坦言《Slow & Easy》是Rubberband的雞肋，歌曲是動聽、好玩。他說：「自己是有私心的，不想每一次都也找呂甜，其實她應該是私有了給我，如果每次演出也有她，就變得不珍貴。」他又指向來合唱的人選需經全體成員同意。

▲ （梁樂欣 攝）

6號服裝出現「意外」？

6號在舞台上疑似未有拉褲鏈，同樣受到觀眾關注。 他就：「前日陳詠燊導演私訊我，提醒我要注意褲鏈，於是我就與服裝同事溝通，他們幫忙塗黑，演唱會導演以為那裡是陰影，其實一開始是錯配。」

結他手阿正也被嚇到：「我反而是最感到驚，我聽到有一句『未到站』，我也馬上看了一下。」

最後，阿偉說：「我們有首新歌，歌名為《好好地過》，希望大家無論遇到甚麼壞的情況，都能夠『好好地過』。」

記者：梁樂欣、陳淑霖