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【天氣預測】本周中後期持續有驟雨及狂風雷暴　天文台：持續時間較長或影響返工返學

社會 09:28 2022/05/10

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本港地區今日天氣預測 大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台今日（10日）表示，一道雲帶覆蓋本港，不時有雨區由西向東掠過本港，為本港帶來驟雨，預計今日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後有雷暴，日間最高氣溫約28度。另外一道低壓槽今早在華南北部形成，並逐漸向南移動，而這道低壓槽將在未來數天在華南沿岸徘徊，為本港帶來驟雨，有強雷雨影響本港。展望周三至周日顯著降雨概率為高，本周中後期連續有驟雨，雨勢有時頗大、有狂風雷暴。

天文台解釋，是次低壓槽形成是由於冷暖氣團交匯、互相爭持；不過若冷、暖空氣的強弱稍有改變，就會令低壓槽以及相關雷雨的位置有很大差異，呼籲做好準備，持續時間較長或影響返工返學。

 

天文台預測今日本港地區大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密及有幾陣雷暴。最高氣溫約28度。吹和緩南至東南風。展望本周中後期持續有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。另外，預計東北季候風會在周末期間抵達，若氣溫如期下降，到時雨勢亦有望減弱。

根據9天天氣預報，明天多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上有頻密驟雨。周四及周五多雲，有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。周六及周日多雲，有驟雨，初時有幾陣雷暴。至下周二天色好轉，大致多雲，部分時間天色明朗。

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責任編輯：余思嵐

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