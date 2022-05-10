【天氣預測】本港受低壓槽影響　本周中後期持續有驟雨及狂風雷暴

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，有幾陣驟雨。(資料圖片)

天文台今日（10日）表示，一道雲帶覆蓋本港，不時有雨區由西向東掠過本港，為本港帶來驟雨，預計今日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後有雷暴，日間最高氣溫約28度。另外一道低壓槽今早在華南北部形成，並逐漸向南移動，而這道低壓槽將在未來數天在華南沿岸徘徊，為本港帶來驟雨，有強雷雨影響本港。展望周三至周日顯著降雨概率為高，本周中後期連續有驟雨，雨勢有時頗大、有狂風雷暴。

天文台預測今日本港地區大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密及有幾陣雷暴。最高氣溫約28度。吹和緩南至東南風。展望本周中後期持續有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。

根據9天天氣預報，明天多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上有頻密驟雨。周四及周五多雲，有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。周六及周日多雲，有驟雨，初時有幾陣雷暴。至下周二天色好轉，大致多雲，部分時間天色明朗。

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責任編輯：余思嵐