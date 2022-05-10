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【封區檢測】粉嶺嘉福邨福樂樓圍封強檢　深水埗保安道373號豐盛居發現1宗陽性個案【不斷更新】

社會 16:38 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(譚以諾攝)

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【16：35】粉嶺嘉福邨福樂樓圍封強檢

粉嶺嘉福邨福樂樓下午4時30分起限制在粉嶺指明「受限區域」，目標是在明日（11日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【16：30】粉嶺嘉福邨福泰樓圍封強檢

粉嶺嘉福邨福泰樓下午4時30分起限制在粉嶺指明「受限區域」，目標是在明日（11日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【09：52】深水埗保安道373號豐盛居

政府共檢查了約225名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

【08：31】深水埗保安道373號豐盛居約0.2%住戶染疫

深水埗保安道373號豐盛居約400名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約170戶，當中22戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞

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