【特首選舉】政府架構重組方案尚待李家超同意　第二階段社交距離措施將於5月19日落實【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（10日）出席行會前記者。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【09:50】第二階段社交距離措施將於5月19日落實

林鄭月娥指，在穩控疫情方面，現每日個案徘徊在200至300，昨日數字更達近日最低。她指有效繁殖率及即時患病率有波動但幅度不令人擔心，停留在低水平，不影響早前公布的社交距離措施，5月19日第二階段社交距離措施將會落實。

【09:45】政府架構重組方案尚待李家超同意

林鄭月娥表示，昨與李家超會面，第6屆有50天交接，會做好交接工作。已成立候任行官辦公室。由今起至6月30日，有需要行政長官關心的事項。周日已將律政司及政策局所提交資料送到候任候行政長官。第二，本屆所提出的政府架構重組，會等到第六任行政長官同意，才能爭取立法會支持，正等待李家超對三司十五局方案是否有意見，未知道7月1日重組後的架構如何，故未能提供文件。

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記者：TOPick 港聞組