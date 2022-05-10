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【定點醫院】定點醫院陸續接收非新冠病人　何婉霞強調當局會保持機動性

社會 17:00 2022/05/10

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳國峰攝）

本港疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（10日）出席疫情記者會。

何婉霞表示，在第五波疫情，公立醫院已將一半急症病床用於接收新冠病人，涉及約11,500張病床。此外，亦有部分醫院轉為定點醫院，並暫停非緊急服務及預約治療，集中資源應對疫情。

何婉霞指，雖現時仍有900多名病人留醫，當局已因應疫情變化，對病床服務需求減低，早前用作定點醫院的公院亦陸續接收非新冠病人。她續指，較早前亦有醫院急症室將非新冠病人轉院，現已恢復接收其他病人。她強調當局會保持機動性，確保未來有資源接收新冠病人。

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記者：黃穎津

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