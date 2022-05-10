【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+柳應廷懷舊海報現身深水埗　文藝咖啡店限時展出鏡粉打卡必到【內附地址】

▲ 新開的咖啡店兼藝文空間 Whatever Coffee，限時展出多位MIRROR成員，如姜濤、Anson Lo、阿Jer等的原創懷舊海報。

在深水埗見MIRROR姜濤、Anson Lo及Jer？原來說的這間新開的咖啡店兼藝文空間 Whatever Coffee。這裏每月透過與不同單位合作舉辦展，為大家放送各式各樣的故事，探索從未踏足的領域。

同時由即日至5月18日聯乘無紙用工作室合辦首個展覽《自己的童年回憶vs女兒的童年回憶》。無紙用工作室透過展出70年代流行的卡通人物以至當紅偶像MIRROR成員，從而探討不同年代的童年回憶，展開跨世代的藝術對話。

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無紙用工作室參照70至80年代的電影海報風格，糅合西方鬼馬作風與國畫筆法，並透過手繪電影標題、人像主演角色及密集的文字排版等懷舊元素，描繪出貼地話題。

海報畫面由我們兒時熟悉的《超人迪加》演化為瘋魔萬千女兒的《接近の神人》教主Anson Lo、《亞洲第一》姜濤和《進擊的狂人》Jer，MIRROR成員仿佛穿越時光隧道回到70年代。港式幽默小趣見證著時代變化，玩味作品以隱藏彩蛋及笑點帶給觀眾歡樂，並向新生代傳揚舊時港產電影海報獨有的風格和美學。作品將不同年代的文化連結起來，成就引起跨世代共鳴的共同回憶。新與舊完美融合，讓彼此透過一筆一劃交滙，填補時空的缺口。

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除了以故事激活靈魂，或見到姜B、可愛教主等偶像興奮外，也要以咖啡喚醒大腦，持續亢奮。就要試試店子的獨一無二的咖啡體驗。生活苦中帶甜、甜中帶酸，咖啡亦如是。其中檸檬冷萃咖啡（Lemon Cold Brew）帶有濃厚果香風味，不但帶出冷萃咖啡的甘甜，清爽滋味更消暑醒腦。喜歡苦中帶甜則可試Espresso Tonic，Tonic水的甜感充分平衡咖啡的果酸和苦度，獨特口感新鮮刺激。

Whatever Coffee

地址：深水埗大南街172號B地舖

營業時間：11am-6pm

電話：5437 0493

記者：郭秀芳

