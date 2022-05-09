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【靚聲王】69歲張偉文康復後首開騷　心情激動數度灑淚：多謝歌迷支持

娛樂 21:41 2022/05/09

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現年69歲的「靚聲王」張偉文在今年2月在在老人院被感染確診新冠肺炎入院治療，甚至一度傳出病危消息，幸好到3月底康復出院。

張偉文在今晚（5月9日）現身觀塘為線上演唱會演出，這次是他康復後首度舉行的演唱會，坐着輪椅的他身穿西裝，並由監護人方俊陪同接受訪問。

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張偉文感觸落淚

精神不錯的張偉文一開始已心情激動，灑著淚說：「我永遠都是喊了先。」之後，他表示希望見到身邊每個人都好，之後又再度落淚。

方俊補充指，因為張偉文患病時得到很多朋友及粉絲支持，而且十分支持他開騷，由此令張偉文感覺欣慰而心情有點激動。

「靚聲王」張偉文與方俊（右）。

開騷令身體好

張偉文之後邊哭邊講最想看到歌迷的笑容，至於現時身體情况，表示：「個人方面，我覺得已康復，但也有一部分遺憾，當初會看得很重，但現在不會了」。方俊也稱張偉文已康復8、9成，精神比出院時好很多，但病了一段時間出現後遺症，比如因睡得太久導致壓瘡，需要少許時間才痊癒。

方俊並解釋因為張偉文的興趣是唱歌，故此不待完全康復才演出，因為這樣有精神寄託及可與歌迷見面。

張偉文也稱：「當我聽到開騷有轉機呢，我個人就會由有事變冇事，由冇事更加變得會更冇事，咁樣我先會精神又會變得好開心。」他並表示真心多謝一班歌迷及幕後團隊幫忙及支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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