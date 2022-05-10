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【第五波疫情】何栢良指復常階段必然出現零星群組個案　現應重點「谷針」

社會 10:44 2022/05/10

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

5月1日爆疫的元朗火鍋群組累計12人確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（10日）接受電台訪問時指，本港5月2日至9日有約2000宗確診個案，以10人為一個傳播鏈，即全港有約20條傳播鏈，但認為在復常的過程中，不需要就著每宗個案做追蹤。他解釋，醫管局住院及重症個案是拾級而落，他們對醫療系統的壓力亦是逐步紓緩，又認為社區仍有數百宗個案，故一定會有感染群組出現：

有這些群組個案是一定會發生，因為個案每日在社區仍有數百宗，市民除口罩進食，零星個案是必然會有。

他認為疫情出現警界線要視乎重症及醫管局住院治療病人數目、是否涉及高風險群組如長者等。他認為要預防有大幅度的反彈，應最重點「谷針」，又建議將疫苗通行證的要求與放寬防疫措施的日子相同。

被問到爆疫餐廳是否應要停業、要求市民進入餐廳時先做快測，他認為這個思維是在未有新冠疫苗或口服藥時，指本港已打兩針的人口有約621萬，加上隔離設施亦好充足，不應「一刀切」影響復常的安排，加上衞生防護中心有做風險評估，該食肆的環境污染樣本是陰性，強制要求停業並不合適，又形容要求食客做快測是脫節的安排：

每個人每日都需要食飯，強制快測等同每日做全民檢測，與現行復常的階段的部署是沒有需要，也不是一個合適的安排。

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責任編輯：郭詩詩

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