【本地展覽】居港韓國藝術家Young Kim個人音樂展　figure+衞衣+tote bag粉絲收藏必buy【內附地址】

▲ 韓國Pop Art藝術家Suitman Kim Young剛於上環舉行《Rasta Tiger's Den》展覽。

大家還記得來自韓國的藝術家Young Kim嗎？若果大家還有點印象，就一定記得2006年agnes b.邀請他來香港舉行展覽的好時光，而剛剛他又在香港舉行名為《Rasta Tiger's Den》展覽，會場更有大量紀念品發售，包括tee和tote bag等，身為fans的大家不容錯過。

▲ 《Rasta Tiger's Den》展覽現正開始。（圖片品牌受訪者提供）

不說不知自疫情爆發後，韓國藝術家Kim Young原來已經在香港住了一段很長的日子，既然今天以半個香港人身份在港逗留，他又豈會躲懶不是事生產？結果Kim Young全新名為Rasta Tiger's Den展覽即日開始。

Kim Young作為一位10歲時舉家由首爾移民到美國紐約的New Yorker，他不諱言在成長期時紐約就是一個罪惡城市，惟獨是在他的家附近有一位意裔老人家，每逢周末總是在家門前的大街擺放一張枱，枱上他放置意大利粉午餐、一瓶紅酒，還有一個收音機，這位老人家便坐下來邊享受午餐邊播放音樂，風雨不改，這一個情境好比嚴冬中一股暖流，令Kim到今天依然難忘。

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因此，這一次名為《Rasta Tiger's Den》的展覽，就是Kim希望可以透過流動音樂車舒緩一下這種感覺（他10年前設計了第一輛流動音樂車），期望疫情總會過去，大家一起從新開開心心地生活。

是次他的遠征計劃打算由香港帶去美國， 以洛杉磯為首站紐約為終點，透過音樂帶出正能量，同時對當年這位鄰居作出致敬！

今次展覽以韓國懷舊音樂街為主題，除Kim的作品外，同場還展出他多年來跟音樂有關的收藏品，還有一系列跟不同團隊如韓國figure界人氣組合 Sticky Monster Lab，釜山潮品牌Balansa Busan的產品。

當然更有他首張黑膠專輯 《A man with yellow glasses》，對於鍾情於當代Pop Art，同時又不忘購物的朋友，Suitman這一個企劃是你不得不去的地方。

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Rasta Tiger's Den展覽info

日期：即日起至5月22日

時間：9am - 6pm

地點：Friends Studio/上環德輔道西44號

記者：何偉雄