【水上樂園】周六重開暫時取消浮動票價　非指定日期門票6月30日前自選入園日

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海洋公園水上樂園本周六重開，並取消浮動票價機制，成人即日票劃一318元，小童223元，入園前須預約；水上樂園亦新增非指定日期門票，購票後可在6月30日前自選一日入園。園方強調救生員數目足夠，惟重開首日設施「激流旅程」仍然關閉，直至下周三所有設施才重開。

成人318元 「激流旅程」暫停

因應疫情閉園逾4個月的水上樂園，5月14日重開，成人平日即日票劃一318元，小童223元，包括周末的所有日期通用票，分別額外加80及56元，長者劃一150元，暫別浮動票價。

至於持有非指定日期門票的人士，可在本周六至6月30日前自選一日入園。水上樂園去年9月開幕後，採用浮動票價機制，高峰期成人票曾高見480元，去年11月淡季成人門票低見280元，小童則只須200元。

園方強調重開後救生員數目充足，但未有提供具體數目及招聘是否出現困難。基於淡季，水上樂園重開後一周只開放5日，逢星期三及星期四閉園，平日營業時間朝10晚7，周末延長1小時關門。

按照政府最新宣布之防疫指引，除獲法例豁免人士外，所有年滿12歲或以上的入園人士進入水上樂園必須符合「疫苗通行證」。

除獲法例豁免人士外，所有訪客進入園區前均須掃瞄「安心出行」二維碼，並須出示附有二維碼的疫苗通行證相關接種紀錄 / 「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」以作掃瞄之用。

所有訪客（3歲以下除外）進入園區前均須於網上預約到訪日期。預約系統現已重新開放供訪客預約，所有訪客須於系統内預約入園日期及作健康申報，每日名額有限，額滿即止。

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記者：陳麗娜