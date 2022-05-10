【無理取鬧】母中環壽司店請同場陌生人食蛋糕　未獲主動道賀兒子生日當場發火

▲ 港媽請陌生人食蛋糕，責怪對方未道賀，當場發火。

生日本來是開心事，但要求陌生人主動祝自己生日快樂，又是否合理呢？有網民近日在社交平台投稿分享一件真人真事，指自己與朋友二人光顧中環一間高級壽司店時，同場有一對母子正在慶祝生日，並請其食「多咗嘅蛋糕」。事主基於禮貌未有拒絕，並打算離開時才道謝。詎料母親當場發難，指責事主及朋友「你哋無鍾意我個仔，件蛋糕我會揼咗去，唔駛你哋食」。當時場面之尷尬，令事主與朋友目瞪口呆，「滿腦黑人問號」，最後大掃雅興，急急腳離開。

網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示日前與朋友在中環一間人均消費3000至4000元的高級壽司店用餐時，突然被陌生人請食蛋糕，「一餐飯入面都一直好開心，直到當我哋傾到好投入時，經理突然攞兩件芝士蛋糕嚟，話係另一邊最遠，坐在門口旁嘅客人生日，多咗嘅蛋糕請我哋食」。

事主和朋友當時已吃飽，但基於禮貌，未有拒絕，並且由於與對方相隔數名客人，不便走動，故打算離開餐廳時才道謝，「其實我哋好飽，但基於禮貌，沒有拒絕。由於我哋同生日嗰位客人中間隔住5-6個日本客人，所以諗住喺走嘅時候，經過先多謝佢件蛋糕」。

正當事主繼續與朋友相談甚歡時，餐廳經理突然打斷其對話，請求二人向生日的客人道賀， 「不如你哋講聲生日快樂？」事主與朋友先是「呆一呆」，但仍禮貌轉頭，隔著數名不相識的客人，向遠處高聲呼喊「多謝晒呀！Happy Birthday！」

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然而生日的那檯客人中，一名闊太模樣的女士卻發難道：「今日我個仔（貌似16-7歲）生日呀，所以請埋你食蛋糕，我可以揼咗佢！」

事主此時雖然感到尷尬，但仍保持體面，希望息事寧人，向對方表示歉意，「唔好意思呀！頭先見你哋傾緊計。生日快樂呀！多謝晒」

對於以上唐突遭遇，事主和朋友早已忘卻原本談得興起的話題，「我同朋友因為咁突然，而且又奇怪嘅moment，即刻斷咗片，連本來傾緊乜都唔記得」。

本以為事情告一段落，事主和友人也重新投入新話題侃侃而談時，「闊太」卻再度發難，「突然旋風式走埋嚟，伸手拎起嗰兩件蛋糕，充滿敵意咁講：你哋無鍾意我個仔，件蛋糕我會揼咗去，唔駛你哋食」。此舉亦令當時尷尬氣氛抵達頂峰。事主和友人也再度啞口無言。

開心飯局被兩次打斷，事主最後與友人急急埋單離開。而餐廳經理臨走時，也充滿歉意，不停講「真係唔好意思，我都唔知講乜好」。

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事主表示，其對「闊太」的行為甚為不解，「我哋同你係陌生人，有乜嘢鍾意同唔鍾意嘅點？我哋做錯乜？我哋餐飯又唔係你俾錢，我又冇教你請我食蛋糕，我以為你係開心share咋！你想我哋做乜？同你個仔唱生日歌？你個仔生日其實唔關我哋事。唔駛我哋七星供照咁圍住佢賀佢生日吓嘛？呢度又唔係你包場同你個仔慶生！」事主最後諷刺道：「我心中只默默祝福佢仔仔將來嘅老婆，Amen！」

帖文惹來網民熱議，有人戲謔道：「冇朋友先需要叫陌生人祝佢生日」；又有人指出，餐廳經理亦有處理不當之處，「去得咁高檔地方唔suppose可以比客人受其他客人騷擾！」

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

原文網址：

https://www.facebook.com/parentlicenses/posts/1013372342884538

https://parentlicenses.hk/?p=1923

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責任編輯：王明芳