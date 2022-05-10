▲ 初生嬰大便灰白色揭先天性疾病，小兒外科醫生拆解原因。

先天性膽道閉鎖是新生兒常見的致死性肝病。小兒外科臨床助理教授鍾浩宇表示，嬰兒患上膽道閉鎖會做手術，一般都是在初生嬰兒大概兩個月進行，大概做完這個手術後都可能接近2至3成病人，是需要短期內受肝移植才可康復，這個病死亡機會不高。

小兒外科臨床助理教授鍾浩宇在本網《TOPick診症室》節目接受訪問，指平均每年以往5至10個小朋友名患有膽道閉鎖，膽道閉鎖的病徵有大便變成灰白色、皮膚眼白會變黃等，膽管閉鎖須靠手術檢查才知，不過現時醫學進步，放腹腔鏡在身體內觀察膽管是否萎縮，就知道是否患上這個疾病。如果病人為早期屬兩至三個月，會盡量幫他做一個葛西手術，不會先行肝移植。

他透露，有膽道閉鎮的病人手術後不斷反反覆覆膽管炎，但長時間後慢慢穩定下來，已成為運動健將，這個是非常鼓舞的個案。密切留意《TOPick診症室》。

【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病 小兒外科醫生拆解原因

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記者：余思嵐