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【TVB古裝劇】網民嚴選30大TVB古裝劇　《金枝慾孽》+《大冬瓜》同上榜

娛樂 18:49 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

網上討論區發起「嚴選30大無線經典古裝劇」的帖文，當中的作品都是有一定年期的作品，有部份更是已重播了數次。當中《大冬瓜》、《回到三國》、《我的野蠻奶奶》、《搜神傳》等通通上榜，以下列出的30大古裝劇，又是否大家心目中的經典呢？

最新影片推介：葛綽瑤專訪

第30位至第26位：

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第25位至第21位：

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第20位至第16位：

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第15位至第10位：

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第10位至第6位：

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第5位：《楚漢驕雄》

《楚漢驕雄》是於2014年播出，由鄭少秋、江華、張可颐、吳美珩任主角，江華演項羽、鄭少秋演劉邦，演出令人印象深刻。

劇情描述劉邦於芒碭山「斬白蛇起義」、秦末農民戰爭、楚漢戰爭直至漢朝成立初時止。而劇集的主題曲《絕世雄才》由鄭少秋親自主唱。

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第4位：《無頭東宮》

《無頭東宮》由陳妙瑛、向海嵐、張兆輝、魏駿傑領銜主演，劇集於2002年播出，曾多次於中午、傍晚、深夜等時段重播，觀眾大讚劇集高質、「睇極都唔厭」。

陳妙瑛、向海嵐在劇中換面，同樣一人分飾兩角，同樣演得入型入格。這劇也是陳妙瑛離開TVB前最後一套演出的劇集。

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第3位：《封神榜》

《封神榜》已先後5次在翡翠台重播，被稱為神劇。「哪吒仔」陳浩民削骨還父、削肉還母、成為蓮藕人，甚至是比干挖心，或紂王將西伯侯姬昌的長子伯邑考殺掉並製成肉丸，每一幕至今也令人印象深刻。

另外，溫碧霞在劇中飾演一代妖姬妲己，也被讚完美演繹妖艷嫵媚。

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第2位：《尋秦記》

《尋秦記》是TVB一大經典穿越劇，項少龍（古天樂飾）在一堆古人中不時大講現代術語，令人捧腹大笑。

而林峯當時也因在劇中飾演秦始皇贏政而受到矚目，由被欺淩之後到滿腹機心的君王，也演得恰到好處。

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第1位：《金枝慾孽》

2004年播出的《金枝慾孽》被視封為「TVB神劇」、「宮鬥劇始祖」，由黎姿、鄧萃雯、佘詩曼、陳豪、林保怡、張可頤等主演。

劇中人物爾虞我詐，再加上選角到位，深受觀眾歡迎。在大結局當的收視高達41點，創下當時在周六晚播放劇集大結局的收視率紀錄。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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