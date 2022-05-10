【新店速報】日本連鎖藥妝店「松本清 」登陸觀塘apm　限定全場9折買滿$300送松本清購物袋

▲ 日本藥妝店「松本清」登陸」觀塘apm。

很想到日本「入貨」的大家不用「頭痕」了！因為日本藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」明日（11日）於觀塘APM正式開幕，今日TOPick會為大家搜羅一系列「抵買」藥妝，現場還有開幕限定全埸九折，大家可以準備來「掃貨」！

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松本清觀塘APM分店面積佔地超過3,500呎，引入多個獨家品牌以及日本熱賣藥妝護膚品，包括自家商品品牌「matsukiyo」、「RECiPEO」和「ARGELAN」等日本新興品牌，讓大家在香港都可以買到日本直送的產品。

護膚系列包括獨家商品——「RECiPEO」，其護膚產品為反覆出現脫皮、粗糙、暗沈困擾的乾燥肌、敏感肌而調製的保濕透明感配方，包括卸妝啫喱、洗顏泡沫、化妝水、面霜等。還有有機護膚品牌「ARGELAN」的沐浴露、洗髮乳、潤髮乳產品，產品都是使用有機植物原材料。

除此之外，TOPick亦為大家搜羅了不同產品，包括一系列家居清潔可用的產品，如「matsukiyo」電器專用清潔濕紙巾$8.8、垃圾桶專用除臭劑$32.9。還有「matsukiyo」0歲適用的防蚊貼$55.9、嬰兒食用的隨行包$12.8起、眼鏡族必備的「matsukiyo」防霧眼鏡清潔濕巾$31.9、適合夏天出汗後使用的「matsukiyo」身體爽膚濕紙巾$24.8，可以去除黏膩感。

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不得不提的是現場有適合「貪靚」女士使用的自家商品品牌「matsukiyo」頸部抗皺膜$41.8、法令紋貼膜$29.8及眼膜$29.8售賣，「ARGELAN」獨家商品天然有機有色潤唇膏$61.8，滋潤得來又可以擁有好氣色。還有日本人氣商品身體穴位滾輪按摩棒$298，可以舒緩腿部肌肉酸痛之餘，還可以作刮痧排毒。松本清還日本零食予大家選購，當中不乏低糖健康的零食、營養補充品、日本藥物等等。

新店開幕限定全埸九折 消費滿＄300即獲獨家限定松本清帆布袋

松本清指為慶祝香港1號店開幕，由即日起至5月31日，顧客於apm店內購物均可獲九折優惠，在5月22日前消費滿$300即有機會獲得松本清帆布袋一個，在5月23日至6月5日期間消費滿＄500更可獲得50元港幣現金禮券。

現場還有駐場藥劑師，藥劑師表示，大家可以拿著醫生的處方紙，到現場配對處方藥，藥劑師亦會向他們解釋處方藥如何食用，以及留意的地方。如果大家有「小病小痛」無需尋求醫生，如傷風感冒、頭痛、發燒、皮膚病如濕疹、香港腳或女士敏感部位痕癢，都可以找駐場藥劑師協助。他們亦會為有需要的客人量度血壓及血糖。

松本清apm觀塘店

地址：apm創紀之城五期UC-17＆19號舖

開幕日：2022年5月11日(星期三)

營業時間：10:00 AM – 10:00 PM（星期一至日）

藥劑師駐場時間：11:00 AM – 08:00 PM（星期一至日與公眾假期）

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記者：蕭雅文