【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊

▲ Edan出賣MIRROR及ERROR睡覺相公然挑機。

人氣男團MIRROR及ERROR有份參演ViuTV劇集《季前賽》，演員包括姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）等陣容鼎盛。

由於早前受第五波疫情影響，劇集一度停拍三個星期，近期疫情開始緩和，劇中演員及幕後工作人員追趕進度，昨日（9日）終於煞科。

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出賣睡相

互相「傷害」是人氣男團MIRROR及ERROR隊員之間表達愛的方式，最近又有新「閃卡」娛樂大家。Edan在社交平台宣布煞科的喜訊，並附上多張精華花絮相片與網民分享。

全部是劇中演員等埋位的睡覺相，肥仔被低炒連僅餘的頸部也沒了；向來是顏值擔當的193，被捕捉擘大口，偶像包袱慘被打擊；連首次參演ViuTV劇集的前輩張繼聰，也被公開睡姿，認真膽生毛！

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姜濤倖存

唯獨「人氣王」姜濤時刻保持清醒，keep住偶像包袱，只被拍到鬆郁矇，網友笑言「最後一張保命」。Edan亦有「出賣」自己，晒出一張wide shot睡覺相，躺在豪華版導演櫈上，球場頓時變成露天休息室。

Edan公然向一眾兄弟挑機，更恐嚇尚有秘密武器未出招，他留言謂：「唔好諗住反擊，我仲未出絕招，我大把貨。冤冤相報何時了。」看來今次無仇報...

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