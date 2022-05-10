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【監守自盜】元朗潭尾方艙醫院外判員工盜取電器及食品　警拘4男女涉盜竊及企圖盜竊罪

社會 11:01 2022/05/10

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元朗潭尾方艙醫院懷疑有職員監守自盜。（資料圖片）

元朗潭尾方艙醫院懷疑有職員監守自盜。警方5月6日接獲相關部門轉介，指位於元朗潭尾一個社區隔離設施內的一些電器及食品不見了，懷疑遭人盜去。經初步調查，案件列作「盜竊」，由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。人員同日於元朗區拘捕懷疑涉案的2男2女，年齡介乎25至48歲。

其中3名被捕男女已被暫控各一項「企圖盜竊」罪；1名被捕女子則已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於6月23日在屯門裁判法院提堂。

保案局發言人回覆本報查詢表示，元朗潭尾社區隔離設施海關人員於5月6日分別發現2宗懷疑盜竊和企圖盜竊案件，案件涉及一批屬於隔離設施的物資，當中包括小量電熱水壺、蒸爐、抗疫中成藥、新冠病毒快速測試劑、口罩、床單和飲食用品。警方接報到場經初步調查後，合共拘捕4名非公務員合約僱員，分別涉嫌盜竊和企圖盜竊。

發言人強調，元朗潭尾社區隔離設施海關管理人員一直謹慎管理隔離設施內所有物資，並重視每位工作人員的操守。這是首次在設施內發生盜竊。如發現任何非法行為，管理人員會嚴肅跟進。

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記者：黃穎津

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