【排毒美顏】盲目排毒瘦身變傷身　中醫拆解8大正確排毒法

▲ 坊間充斥美顔瘦身排毒產品。中醫列8項排毒法，釐清排毒誤區。

港人工作繁忙壓力大，不健康作息令體内易積聚毒素致病。坊間充斥號稱能讓身體排毒的產品，主要鼓吹「美顔瘦身」，但從中毉角度而言，盲目進行排毒隨時更傷身。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Instagram專頁發文，指出身體積聚毒素因素，及列出不同體質人士應選擇的正確排毒法，避免更多人墜入排毒誤區。

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梁醫師表示，中醫理論中將對身體或精神產生不良影響的物質統稱為「毒」，毒素未排出會令臟腑失衡，出現病症，例如：

1. 痰濕：體内積聚濕氣；症狀為全身困重、疲累、無食欲。

2. 瘀血：氣血不暢；表現為皮膚黯淡、易留印、周身痛。

3. 食積：食物停滯於腸胃，消化不良；常見腹脹、大便洩瀉

4. 氣鬱：肝氣鬱結；體内氣多如胸悶胃脹、打嗝、放屁、常嘆氣情緒鬱悶。

但是，坊間多出現的美容瘦身產品很容易令市民跌入排毒誤區，例如常見有桑拿浴、瀉藥、催吐等手法。梁醫師警告這3種辦法隨時更傷身，例如蒸桑拿浴出汗過多耗傷心血，令體虛人士會更虛；催吐減肥易灼傷食道，胃酸亦會腐蝕牙齒，甚至久之導致肺炎、抑鬱；腹瀉也會頻繁導致脫水、乏力、代謝失調，脂肪量實際沒有減少。

8類情況正確排毒法

醫師表示，中醫的「排毒」不單指清毒素或減肥，而是依循體質用正確方法幫助身體清理多餘廢物。常見有8類人群適用法：

積毒人士 適用法 感冒/水腫 以運動、食療、服藥排汗 進食過急或誤食有毒食物 催吐；儘快將停留在咽喉及胃部未消化毒物吐出 進食不乾淨食物 通泄大便排毒 氣血、肝脾不和 藥物調和；疏通臟腑經絡 受寒邪影響 以溫性/熱性藥物暖身 發燒、口乾舌燥、咽喉腫痛 清熱瀉火、涼血途徑清除熱盛毒物 氣血虛弱、四肢麻痹 藥物進補 氣滯血瘀、消化不良、結石 化積藥物排毒

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：張沛