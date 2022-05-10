【開心速遞】龔水CP合體再現《愛回家》　張景淳大膽鬧女高層「八婆」

▲ 張景淳重返《愛．回家之開心速遞》劇組了！

憑《愛．回家之開心速遞》「龔燁」一角成功入屋的張景淳，早前因有傳因經常遲到，而被無綫高層曾勵珍「照肺」兼飛出《愛．回家》。

不過早前有指張景淳已經痛定思過，以誠意打動高層，誓言會大改遲到陋習，再加上獲劇中「太太」呂慧儀不繼幫口求情，終獲高層肯放生，有望「解凍」，可再度回歸幕前，令不少觀眾大表期待，望「龔水」可早日合體。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

【開心速遞】張景淳暫別劇組呂慧儀離開熊家？ 龔燁一角將被安排出外公幹

回歸劇組

昨日（5月9日） 播出的《愛．回家之開心速遞》劇情講「龔燁」回歸！

其實張景淳自去年底暫別《愛．回家》劇組後，至今已有接近90多集未見其蹤影。劇中交待龔燁與熊若水（呂慧儀飾）結婚後連蜜月都未去就已經被迫分開，因「龔燁」被大小姐安排四出工幹，所以一直未能回港。

今集講到龔燁回港路程十分艱苦，先是歐洲因政局動盪，飛機班次已縮班，而他辛苦找到一張回來的頭等機票也被大小姐取消，所以轉機多次才回到香港。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

竟敢大鬧大小姐？

及後，龔燁最初誤以為大小姐令她婚後要四出工幹，所以回港後不停作出對抗，更想轉投小龍生（鄭世豪飾）身邊，不過最終「龔燁」發現只是一場誤會，決定繼續當大小姐的左右手。

劇集尾聲，龔燁更非常大膽竟鬧大小姐為「八婆」，不過他解釋只是學大小姐的說話簡化，表示只是想吃「八寶鴨加麻婆豆腐」，故簡稱為「八婆」，認真搞笑。

一班網民紛紛留言指當龔燁與熊若水重聚一幕，令人感動，更希望龔燁不要再「離家」了。