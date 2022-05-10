【親子好去處】AP鴨及PC狗全新造型現YOHO MALL　必訪4大打卡位及限定精品店

▲ 「至萌甜筒世界」打卡位有位可愛主角粉墨登場。（相片來源：YOHO MALL）

Sanrio旗下卡通角色AHIRUNOPEKKLE（AP鴨）及POCHACCO（PC狗）驚喜現身YOHO MALL，由即日起至6月5日，商場舉行「AHIRUNOPEKKLE · POCHACCO甜蜜約會 AT YOHO MALL」，除了有打卡位，更有精品店及美食市集，超過20款主題精品及美食於場內獨家發售。

裝飾以巨形甜品屋及甜點作主題盡入眼簾，大型朱古力、波板糖及曲奇等，還有化身甜品教主的AP鴨及PC狗，如置身童真滿溢的夢想國度，必影14尺高的「紅粉至『趣』甜筒」、「甜蜜時光門」及「至萌甜筒世界」。

期間限定店發售過200款精品，當中超過20款全新推出之主題精品及食品，還有限量200部的迷你夾公仔機，夾取主題造型公仔。甜蜜美食市集則雲集超過7間人氣美食攤檔，出售多款為是次市集特製的主題限量版甜點，包括「特別口味芝士蛋糕」及「限量版香港糯米糍」等。

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YOHO MALL「AHIRUNOPEKKLE · POCHACCO甜蜜約會」

地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號YOHO MALL I及II中庭

日期：即日起至2022年6月5日

時間：10am至10pm

記者：張頌婷