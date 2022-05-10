【花粉症】春天百花盛放帶來花粉症 喉嚨痕癢流鼻水哮喘病患者最難捱

▲ 花粉症又稱為花粉熱，是一種身體對花粉的過敏反應。

與花粉症的徵狀的確有點相似，我指的是新冠肺炎。

日本每年的新學期於4月開始，正是櫻花盛開、花粉花瓣漫天飛舞的季節。我當年到東京進修的開學日期當然在四月，到雜誌社報到上班也是四月。

初到貴境，並同時展開兩種「工作」，天天由朝忙到晚，而且緊張於熟習環境、人事的種種，不到一個星期已經病倒，徵狀是發燒、喉嚨痕癢、流鼻水、雙眼發紅、發癢，鼻塞打噴嚏、頭重腳輕等等。日本朋友說我患了花粉症，叫我多飲水多休息，留在家裏不要上學，也不要上班。

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當日，日本朋友給我喝了一杯專為治療花粉症的漢方涼茶。兩天後，一切回復正常。是不是跟新冠肺炎差不多？不同的是，花粉症痊癒後，不似新冠肺炎有不少後遺症。不過，每年當櫻花綻放時，便可能會感染一次，此時期的防禦方法是外出時戴上口罩，多飲白開水。

花粉症又稱為花粉熱，是一種身體對花粉的過敏反應，一般在春天百花盛放的時候發生。對哮喘病患者來說，這季節最為難熬。

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