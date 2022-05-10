【時尚速報】HUMAN MADE進駐香港設亞洲首家限定店　KENZO創作總監設計限量版電車圖案T恤【內附地址】

▲ 休閒品牌HUMAN MADE，今年與 HBX 獨家聯手於香港開設亞洲首家期間限定店。

正所謂有危就有機，NIGO近年動作多多，除了擔任LVMH集團旗下國際時裝牌子KENZO創作總監外，其2010年所創立的生活休閒品牌HUMAN MADE，今年與 HBX 獨家聯手於香港開設亞洲首家期間限定店。

這個以「The Future is in the Past（未來已成為過去）」為理念的生活休閒品牌叫HUMAN MADE。HUMAN MADE 產品融合了復古和街頭文化的最佳元素，展現了傳統工藝技術和獨特圖案。品牌以美式休閒風格為基礎，涵蓋工作服、軍裝、運動、戶外和傳統等多種不同風格。

▲ 香港限量版電車T恤 （$700／圖片：品牌提供）

自1995年到訪香港，它已經成為了我最喜愛的城市之一。我希望香港的品牌愛好者能夠透過HUMAN MADE的創意獲得啟發，並在與 HBX合作的期間限定店中感受東京的氣息。

難怪，開幕期間更推出以香港為創作靈感的限量版T恤，藉此向這座多姿多彩的城市致敬。圖案正是香港雙層電車「叮叮」為設計的T恤，靈感源自NIGO對香港電車的回憶。是次限定店佔地約1千平方呎，除了發售全新HUMAN MADE SEASON 23（2022 春夏）系列，今季大玩大膽又百搭的色彩元素，以及鴨子、老虎和小狗等動物圖案為系列增添特色呢！

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HUMAN MADE x HBX Pop-up 店

日期：5 月 13 日至 10 月底

地址：SHOP 6, BELOWGROUND（中環皇后大道中5號置地廣塲地庫）

時間：11am-8pm

記者︰黃鑑江