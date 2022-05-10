  • 26°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【超市大搜查】《LDK》比拼9款保鮮紙　2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化

13:04 2022/05/10

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《LDK》比拼9款保鮮紙，2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化。

保鮮紙是保存食物必備的好幫手，日本雜誌《LDK》比較市面9款保鮮紙，根據其抗氧化能力、鎖水能力和使用感評分，最終有2款保鮮紙獲得A+評級，而不少產品都可以在香港買到。

《LDK》指出，保鮮紙主要分為3種材質，分別是聚偏二氯乙烯（PVDC）、聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它們的特性各有不同：

聚偏二氯乙烯（PVDC）

  • 適用於肉類、魚類等新鮮食品，可防止食物氧化，長時間保持食物的新鮮度，阻隔異味，且耐熱程度較高。

聚氯乙烯（PVC）

  • 黏性較強，但由於透氣性較高，容易流失水分，故不適合長時間存放。

聚乙烯（PE）

  • 易撕，但黏性和耐熱性稍遜一籌，適合保存蔬菜、水果。

除了材質，挑選保鮮紙時，也要注意以下4點：

開口刀片：保鮮紙的開口通常由紙質、塑料或金屬製成，金屬刀片比較鋒利，容易撕開保鮮紙，但塑料和紙質則較安全。

防止食物氧化：阻隔空氣與食物接觸，以保持食物的新鮮度。

鎖水：能否防止水分流失，對保持食材的新鮮度也很重要。

耐熱：部分保鮮紙適用於微波爐加熱，能夠抵受140°C高溫的聚偏二氯乙烯（PVDC）材質比較安全。

《LDK》進行了3大測試，比較其抗氧化能力、鎖水能力和使用感，找出最強保鮮紙，點擊完整名單：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】台灣實測指保鮮盒用一年膠邊含10億細菌　霉菌釋出黃麴毒素嚴重可致肝癌
11:21 2020/09/16
【食用安全】台灣實測指保鮮盒用一年膠邊含10億細菌　霉菌釋出黃麴毒素嚴重可致肝癌
【消委會】20款保鮮紙密實袋合格　消委會推介平靚正之選
11:34 2019/12/16
【消委會】20款保鮮紙密實袋合格　消委會推介平靚正之選

你可能感興趣

【食用安全】台灣實測指保鮮盒用一年膠邊含10億細菌　霉菌釋出黃麴毒素嚴重可致肝癌
11:21 2020/09/16
【食用安全】台灣實測指保鮮盒用一年膠邊含10億細菌　霉菌釋出黃麴毒素嚴重可致肝癌
【消委會】20款保鮮紙密實袋合格　消委會推介平靚正之選
11:34 2019/12/16
【消委會】20款保鮮紙密實袋合格　消委會推介平靚正之選
健康問題 食用安全 日本

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影