【超市大搜查】《LDK》比拼9款保鮮紙　2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化

▲ 《LDK》比拼9款保鮮紙，2款獲A+評級鎖水力強防食物氧化。

保鮮紙是保存食物必備的好幫手，日本雜誌《LDK》比較市面9款保鮮紙，根據其抗氧化能力、鎖水能力和使用感評分，最終有2款保鮮紙獲得A+評級，而不少產品都可以在香港買到。

《LDK》指出，保鮮紙主要分為3種材質，分別是聚偏二氯乙烯（PVDC）、聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它們的特性各有不同：

聚偏二氯乙烯（PVDC）

適用於肉類、魚類等新鮮食品，可防止食物氧化，長時間保持食物的新鮮度，阻隔異味，且耐熱程度較高。

聚氯乙烯（PVC）

黏性較強，但由於透氣性較高，容易流失水分，故不適合長時間存放。

聚乙烯（PE）

易撕，但黏性和耐熱性稍遜一籌，適合保存蔬菜、水果。

除了材質，挑選保鮮紙時，也要注意以下4點：

開口刀片：保鮮紙的開口通常由紙質、塑料或金屬製成，金屬刀片比較鋒利，容易撕開保鮮紙，但塑料和紙質則較安全。

防止食物氧化：阻隔空氣與食物接觸，以保持食物的新鮮度。

鎖水：能否防止水分流失，對保持食材的新鮮度也很重要。

耐熱：部分保鮮紙適用於微波爐加熱，能夠抵受140°C高溫的聚偏二氯乙烯（PVDC）材質比較安全。

《LDK》進行了3大測試，比較其抗氧化能力、鎖水能力和使用感，找出最強保鮮紙，點擊完整名單：

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責任編輯：羅嘉欣