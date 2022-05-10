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【污水監測】觀塘麗晶花園、深水埗元州邨等屋苑污水呈陽性　當局派17萬快測包

社會 11:55 2022/05/10

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觀塘麗晶花園、深水埗元州邨等屋苑污水呈陽性，當局派17萬快測包。（資料圖片）

政府今日（10日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速測試包的屋苑包括：

  • 觀塘區 — 啟業邨及麗晶花園
  • 深水埗區 — 元州邨、寶熙苑、永隆大廈、恒寧閣、恒輝閣、恒順大廈、悅雅、日輝大廈、永隆街12-14號（雙號）、瑞麗閣、興隆大廈、青山道216-218號（雙號）及237-251號 （單號）
  • 黃大仙區 — 崇齡大廈、康強大樓、康強洋樓、新蒲崗廣場、安強大樓、安福大樓、昌泰大廈、景福街51-81號（單號）、裕富大廈、信安大樓、譽‧港灣、越秀廣場、如意樓、安發唐樓及新蒲崗大廈

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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