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【外傭供應】中介公司指抵港人數已增加惟仍不足　月薪更高見6500元

社會 11:58 2022/05/10

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外傭。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光日前在網誌撰文，指因菲律賓和印尼的新冠疫情緩和，加上本港適度調整入境防控措施，來港的外傭人數逐步回升，有助增加本地勞動力。香港僱傭公會顧問陳東風表示，現時供港外傭充足，基於菲律賓及印尼的疫情已受控，惟仍有逾1.6萬外傭等候來港，建議縮短檢疫日數到3至4天，以加快外傭供應速度。香港僱傭代理協會主席張結民則不認同外傭供應已穩定，指現時最高要6500元才請到外傭，預計額外1萬名外傭月薪才有望回復至法定水平。

陳東風今日（10日）在港台節目上指出，外傭供應不足的問題已獲改善，4月份來自菲律賓及印尼的外傭共有6000多名來港，當地來港航班亦未曾觸發熔斷機制，證明當地染疫情況有改善，根據世衞數字兩地上月的確診個案只有數百宗，對比兩地分別擁有的人口是香港的15倍及30倍，形容確診數字十分少。

他續稱，仍有逾1.6萬獲批簽證的外傭滯留母國，惟檢疫酒店房間數目有限，估計需要約3個月時間，才能讓等候來港的外傭分批到港，建議政府考慮有條件地將外傭來港檢疫日數，縮短至3至4天，以騰空更多檢疫酒店房間應付需求，以加快外傭來港速度。

不過另外傭中介持相反意見，張結民在商台節目稱，外傭供應仍然緊張，現時聘用薪酬已升到6000至6500元，若要照顧長者或殘障人士，叫價會更高，預料最少需要額外5000至1萬名外傭到港，外傭月薪才有機會回復至法定的4630元。張又認為取消航班熔斷機制，提供選擇非政府指定的檢疫酒店，可方便僱主照顧和接洽到港外傭。

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記者：陳麗娜

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