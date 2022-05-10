【放生變殺生】荃灣海傍佛誕後驚現巨型龍躉　網民認出「放生魚」狠批等同殺生

▲ 有市民佛誕翌日（9日）在荃灣麗城花園海傍釣到一條巨型龍躉。

今年佛誕（5月8日）剛過，有市民昨日就在荃灣麗城花園海傍釣到一條巨型龍躉，相關片段在網上流傳後引起網民議論紛紛。不少網民認為該條被釣起的龍躉是「放生魚」，即善信在佛誕日放生的動物，批評這類行為等同「殺生」。

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據Facebook群組「麗城花園之友」，有網民昨日（9日）上載數段影片及相片，表示目睹有人在荃灣麗城花園海傍垂釣，並釣起一條巨型龍躉。從片段可見，在垂釣現場也有不少人圍觀，當龍躉被釣起時，圍觀者紛紛嘩然。

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帖文引來網民討論，不少人認為這條魚是「放生魚」，亦有人表示佛誕當日目睹有人疑似進行放生：「昨天經過海徬見到有兩個女人推住兩箱龍躉，原來係放生。」點擊睇更多留言：

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不少人認為放生動物是「行善積德」，但也有可能引發生態災難。本港有環保團體2017年曾在西貢及美孚的酒樓魚缸發現3種以往未曾發現的新斑，相信屬新引入的混種斑，當中有以杉斑（公）與老虎斑（母）混合而成杉虎斑；蘇鼠斑（公）與老虎斑（母）混合而成「蘇虎斑」；以及老鼠斑（公）與龍躉（母）混合而成老鼠龍躉（或名為鼠王斑）。

綠色力量科學及自然護理總監鄭睦奇表示，市民食用這類混種斑問題不大，但放生影響則很大，如沙巴龍躉與本地老虎斑及花尾躉雜交，可能會造成基因污染。

生態教育及資源中心總監程詩灝引述沙巴大學的研究指，沙巴龍躉及混種魚抵抗力及體格比其他斑強，混種魚數量增加，會直接影響本港水域大量魚被獵食，他警告：

這些混種斑若可與其他品種的魚交配繁殖，會產生其他「新的怪獸」，對整個生態的影響無法估計。

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責任編輯：羅嘉欣