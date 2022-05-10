【旅遊達人II】羅允芝渴望成為好演員　Giann灑淚揭不夠自信感觸落淚

▲ 羅允芝主持香港開電視節目《旅遊達人II出走》。

由謝茜嘉、RubberBand主音繆浩昌（6號）、謝利、羅允芝（Giann）、林輝、陳韻行主持的香港開電視節目《旅遊達人II出走》，眾主持分別帶觀眾遊歷香港。

其中，Giann在本周節目中不僅接受演技考驗，坦言渴望以演員身份展現在觀眾面前，而談到入行以來，感覺未有一樣事情做得好時，她更在鏡頭前淚崩，首揭樂天一面的背後。

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Giann在節目中化身小公主遊歷主題公園，並接受製作組挑戰大考演技：「好想畀人睇到做演員嘅身份（想以演員身份示人），因為做主持係做啲好現實嘅嘢，但做演員係需要好多幻想、想像力嘅職業，要透過自己嘅幻想畀觀眾睇到我見到啲乜嘢。」

▲ 羅允芝自言曾不懂真誠待人。

自覺做人很差

除接受演技考驗外，Giann更要挑戰膽量，邊玩機動遊戲邊講一句從來不敢講的說話，在機動遊戲機上大叫的她說：「Giann你係最正架！」

事後她解釋這番話的背後意義時，不禁感觸痛哭，嗚咽稱：「深信自己性格上有正嘅部分，我不停（以呢句說話）提醒自己，因為由細到大，都唔覺得自己正，好似冇咩嘢做得好，入行一段時間，由Model到主持再到而家做演員，從來冇做得好，甚至做人都唔係真係做得好好。」

她更真情剖白說：「過往好怕人哋覺得自己差，所以由細到大同人相處時都會修飾咗啲唔好嘅嘢，變得冇咁直接，以前唔識真誠咁對人。」