【減肥大作戰】減肥食早餐揀A餐定B餐 　營養師分享6款港式早餐卡路里

▲ 營養師分享6款港式早餐卡路里

香港生活節奏急促，不少「打工仔」都視上班前的一份茶餐廳港式早餐為生活的小確幸。但註冊營養師Jim Lau在Facebook發文，表示6款常見港式早餐熱量都太高，沙嗲牛更是禁忌之選，建議市民避免每天進食。

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熱量排名（高至低；每份計算）

茶餐廳早餐 熱量（每份計） 沙嗲牛肉麵 640kcal 腿蛋治 480kcal 鮮牛奶麥皮 384kcal 火腿通粉 352kcal 雪菜肉絲米粉 350kcal 叉燒湯意粉 200kcal

Jim表示如果只在週末偶爾享受港式早餐就問題不大，但建議市民應避免當每日早餐進食。又提醒將公仔麵轉為米粉或通粉，即可將熱量減半。沙嗲牛肉及五香肉丁更是茶餐廳早餐裏熱量極高的食物，應避免進食。

消委會：一日3餐茶餐廳鈉超標2倍

消委會過往曾與食安中心合作，模擬港人在茶餐廳一日三餐的「餐單」：

早餐：餐肉蛋即食麵、熱奶茶

午餐：乾炒牛河、凍檸茶

晚餐：西蘭花炒魚塊、中式湯、白飯

以上述的餐單為例，如一人食用，幾乎全部營養素攝入量都會超出世衛的建議每日攝取限量，其中鈉的攝入量達5,500毫克，是世衞建議的275%，總脂肪達99克，是建議的149%，飽和脂肪則有23克，超出建議5%，能量則達2,400千卡，較建議攝入量高19%，糖含量為49克，是全日建議攝入限量的97%，如果再有吃其他零食或飲品，糖的攝入量亦隨時超標。

消委會測試結果顯示部分以蔬菜為主的菜式，鈉含量相對較低，建議消費者點餐時可考慮多選這些小菜，以貫徹多菜少肉的均衡飲食原則，同時亦有助減少鈉攝取量； 點餐時，要求食肆在配製食物時「少鹽」或「走鹽」。另外亦可要求豉油、醬汁另上，添加前先試味，同時要留意小菜的份量，如份量較大可考慮減少點菜數量。除鈉含量外，亦應留意其他營養成分，包括糖、脂肪等含量。

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