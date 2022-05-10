【著數優惠】酒店日韓滋味自助晚餐買2送1　千禧新世界香港酒店即場成會員可享優惠

▲ 千禧新世界香港酒店Cafe East推出「東瀛韓風雙重滋味」自助晚餐，供應多款日韓美食。(酒店提供)

千禧新世界香港酒店Cafe East即日起自5月31日推出「東瀛韓風雙重滋味」自助晚餐，為食客締造猶如置身日韓的美食體驗，味遊兩地的同時，緩解想念旅行的心情。同時，食客更可於Café East現場申請成為「嘗薈」會員，即時享用自助餐「買2送1」優惠。

餐廳的廚師團隊悉心炮製一系列地道東洋韓式美饌，多款精選冷盤包括日式醬烤半熟三文魚、吞拿魚韃靼、日式凍番茄配土佐汁啫喱、韓式粉絲沙律等。

熱葷方面有日式清酒煮大蜆、大阪燒、天婦羅、壽喜燒、爐端燒、關東煮、韓式香辣炸雞、泡菜醬牛仔骨、泡菜海鮮煎餅及部隊鍋等。

▲ 日式醬烤半熟三文魚(酒店提供)

壓軸出場的是多款精緻日韓甜品，包括水信玄餅、焦糖番薯、綠茶紅豆白丸子、韓式蒜蓉流心芝士包、韓式黑糖果仁煎餅及口感煙韌的特濃朱古力麻糬曲奇，還有多款熱門甜品選擇，美食愛好者絕不能錯過。

此外，自助晚餐尚有無限量供應的冰鎮海鮮，不但有波士頓龍蝦及麵包蟹，還有青口及海蝦等，保證讓食客大飽口福；另有提供一系列輪換供應的環球美饌，包括鐵板燒和牛、大蝦、羊架、三文魚；烤乳豬；即做檳城薄餅及朱古力心太軟等，款款惹人垂涎。

主題自助餐供應期間，酒店餐飲計劃「嘗薈」會員可獨家專享「買2送1」自助餐優惠。會員凡攜同最少兩位付全費的成人，惠顧自助午餐、周末下午茶自助餐或自助晚餐均可享用以上優惠。還未成為會員的饗客可即場免費申請成為「嘗薈」會員，並即時盡享「買2送1」折扣優惠。

▲ 吞拿魚韃靼(酒店提供)

自助晚餐供應時間為晚上6時30分至9時30分。星期一至四，成人每位698元，小童每位470元；星期五至日及公眾假期，成人每位748元，小童每位518元。所有價目均須另加一服務費。

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓

電話：2313 4222

記者：招美寶

