【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母

▲ 聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評，Kaitlyn激似超人之母。

近年香港再度掀起追星熱潮，繼人氣男團MIRROR及新晉女團COLLAR後，TVB的「星夢學員」包括Chantel、Yumi、Gigi、Aska、Archie及Kaitlyn近日聯同快餐店推出閃卡換購活動，「大家樂x青春本我」閃卡於今日起開始換購。不過閃卡設計懷舊、造型普通，被網民狠評：「20年前Twins啲Yes! Card仲靚！」

TVB節目《聲夢傳奇2》上月舉行記者會時，高層曾志偉宣布將與大家樂合作，繼早輪推出由「星夢學員」拍攝的廣告照後，最新一波於今日推出，就是「大家樂x青春本我」限量閃卡換購活動。

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▲ （網上圖片）

由今日5月10日至5月30日，到大家樂購買指定「星夢閃咭套餐」，即隨機附送一張限量閃卡。頭炮第一周推出的是Chantel（姚焯菲）及Yumi（鍾柔美）的款式，第二周則是Gigi（炎明熹）及Aska（張馳豪），第三周則有Archie（冼靖峰）及Kaitlyn（林君蓮），另外壓軸第三周若惠購兩客套餐，再隨機附送三閃組合閃卡的其中一款。

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閃卡的造型曝光後，「聲夢」的死忠粉絲當然大力支持，表示會到快餐店換購整套的閃卡。但亦有不少負面的聲音，有網民認為閃卡的設計非常老套，更貼出多年前的「閃卡始祖」Yes! Card謂：「20年前Twins啲Yes卡仲靚！」

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▲ （網上圖片）

亦有網民對比去年MIRROR的麥當勞閃卡、早前COLLAR的KFC閃卡，甚至「惡搞」推出的亞視炸雞閃卡，直指連惡搞都比今次的設計來得有心思。

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除了卡款的設計，亦有網民狠評六位學員的造型。有網民認為快餐店實在「慳皮」，直接取用《青春本我》最普通的劇照來推出閃卡：「求其拎張劇照加啲特效就想呃人錢。TVB唔係特登影一輯相嘅錢都要慳下話？」網民認為Kaitlyn的造型與「超人之母」極為相似，又有網民指Gigi與小丸子的髮型如倒模一樣。

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不過亦有相對持平的網民，認為此舉亦可以測試一下到底「聲夢學員」的人氣：「可以試下水溫，市場係咪真係咁多人撲卡。」