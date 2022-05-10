【街市AK】荃灣豬肉檔阿威鮮花送顧客　母女粉絲探班︰買正骨水同足貼俾佢

▲ 荃灣豬肉檔型男阿威日前鮮花送顧客，另有母女粉絲去探班送禮物。

荃灣街市豬肉檔型男店員阿威最近引起熱潮，更有粉絲為他開設facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」，現時逾1萬名網民加入，可見阿威深受大家喜愛。日前母親節，他更準備了鮮花送女顧客，氹得靚媽靚太好開心，除了女士之外，他更收穫了小粉絲，有母女去探班，男女老少都爭相合照。

荃灣出現型男豬肉分割員

近日有名「型男豬肉分割員」顛覆了大眾對於「豬肉佬」的形象，該豬肉檔店員現時成為紅人，有明星相的他名為「阿威」，是2孩爸爸，他入行有6年，現時在荃灣新村街豬肉檔「鮮味」工作。

▲ 版主在母親節當天找阿威買豬肉，獲贈鮮花。（圖片︰荃灣鮮肉威威應援團fb）

有名女熟客跟阿威打卡，將合照放上facebook群組「荃灣人」，經網媒報道引起熱議，大眾討論戴了口罩的阿威長得一副明星相，似AK江𤒹生、MC張天賦、羅志祥、沈震軒等歌手藝人。隨後發帖的女網民於上周三（4日）開設了facebook群組「荃灣鮮肉AK應援團」，該群組已改名為「荃灣鮮肉威威應援團」，現時有逾1萬名網民加入群組，開心share阿威的消息。

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鮮花送顧客祝母親節快樂

在周日的母親節，不少媽媽靚太港女特意前往荃灣去買豬肉，主要目的是跟阿威合照，順道買豬肉。當天在群組有多個帖文，包括版主也有發帖，

今朝落去搵威威買豬肉，同咗佢講應援團係我開，買完豬肉仲有威威親手送花，佢仲托我同大家講聲母親節快樂呀。

當天是母親節，未知是公司安排，抑或阿威自費，見他親自去了楊屋道某花店選花，該花店亦有在facebook專頁「1life1loveflower」上載了相片。版主見組員開心見阿威送鮮花並想聽他親口說，專登去買多次餸，特意找他拍了一段片，他說︰「我祝大家母親節快樂」。

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小小粉絲探班

店員阿威爆紅，除了他有明星相之外，顧客大讚他有禮謙虛，樂意教顧客煲湯、選靚豬肉等，是名暖男。有港媽粉絲帶同女兒去探班，分享了合照獲大量網民讚好，阿威抱著小女孩合照，展示好爸爸的模樣。

我個女代大家俾佢攬咗啦，我都有拎嘢去慰問下佢，但就唔係嘢食，見佢咁長時間工作，不停斬豬肉，我就買咗正骨水同足貼俾佢，唔知佢啱唔啱用呢？

該港媽見了真人都不禁大讚「真係好靚仔」，有網民留言「好羨慕你個女呀」，媽媽坦白說自己也很羨慕女兒。另外，亦有一家三口齊齊去買豬肉，老公更幫手影相，老婆表示老公都讚阿威「老公都覺得佢ok」。

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現時群組愈來愈見規模，人數不斷上升之外，版主已計劃在阿威6月生日之時舉行活動，大家亦開始投選粉絲的名稱，認真厲害。

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責任編輯︰王明芳