【凍齡靚媽】母女街頭合照似姊妹花　港姐邵珮詩逆齡媽媽分享保養秘訣

▲ 邵珮詩與媽媽站在一起，似足姊妹花。

2014年三料港姐冠軍邵珮詩（Veronica）是千金小姐出身，是維他奶的後人，維他奶創辦人之一邵蔚明是她的太公，而Veronica畢業於加拿大名牌大學Simon Fraser University心理學系畢業，集有樣有身材有學歷於一身，而她還有一個凍齡靚媽，兩人站在一起猶如兩姊妹。

趁星期日母親節，邵珮詩帶媽媽食飯慶祝，再到街頭合影，邵媽媽擺出的POST相當年輕有活力，不輸蝕於女兒！網友看完照片都大讚邵媽媽比之前更年輕，問她真實年齡有沒有40歲，更問她保養之道。

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邵媽媽早前與邵珮詩曾經接受過Topick專訪，大談凍齡保養之道，邵媽媽本身是健身教練，早年跟丈夫在溫哥華開設健身中心，還親授修身運動及康復治療。邵媽媽說：

我很注重健康，加上習慣了加拿大人的生活模式，他們喜歡出外踩單車和跑步等，所以很喜愛運動。」另外，飲食要以清淡為主。邵媽媽說：「吃沙律不加醬料，另外喝咖啡不加糖，以飲溫水為主，總之飲食要簡約。

另外她隔天會做運動：「除跑步外，會玩划艇機及做輕巧式舉重，不需要舉太重，舉兩個水樽已經可以。」早年移民到加拿大的邵媽媽習慣了當地的生活，出外都以踩單車及跑步代步，所以外表看不出真實年齡。

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而Veronica也受媽媽的感染，愛上做運動，更考獲瑜伽導師牌開班授徒，閒時更母女檔上陣，兩人經常交流立美容扮靚心得，感情要好。邵珮詩還喜愛跳舞及花式溜冰，而她的運動細胞，可說遺傳自媽媽。

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責任編輯︰王明芳