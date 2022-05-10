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【單親媽媽】李靚蕾收親筆心意卡感動流淚　3子女用16個詞讚母親︰全宇宙最好

育兒經 15:53 2022/05/10

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李靚蕾成為單親媽媽後首過母親節，收到3子女送她紙花及一張親筆心意卡。

快將46歲的台灣歌星王力宏去年底宣佈與李靚蕾離婚後，雙方引起激烈罵戰，李靚蕾更多次於社交平台「核彈級爆料」，直斥前夫私生活混亂和有外遇等，令其形象盡毁。「蕾神」約3個月神隱後，終於在母親節當日在社交平台分享3子女贈她的心意卡，令她非常感動。

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相隔3個月再更新社交平台的李靚蕾，今次不再爆料數臭前夫王力宏。「蕾神」自成為單親媽媽後首過母親節，收到3子女送她紙花及一張親筆心意卡，前者寫有「媽咪我愛你」，後者一開首祝媽媽「母親節快樂」，還用足16個形容詞盛讚媽媽︰

你很會關心人、很酷、會鼓勵人、有趣、慷慨、努力工作、樂於助人、善良、有愛、忠誠、有耐心、美麗、傻氣、聰明、貼心，還有善解人意。

3子女在心意卡中，寫足16個形容詞盛讚媽媽。（IG圖片）

讚媽媽廚藝了得菜式充滿愛

3子女仲未讚完，最後還補充媽媽是全世界，甚至全宇宙最好的媽媽，又大讚媽媽廚藝了得，「你是一個超級廚師，我們很喜歡你煮的菜式充滿愛。我真的很愛你，希望你的所有願望都能實現。」

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仔女讚自己讚到飛起，難怪李靚蕾感動得寫上「就是有這樣的小時刻」，並附上流淚emoji。由此亦可見李靚蕾與3子女的感情深厚，李靚蕾曾表示在8年的婚姻中，大部分時間都是由她照顧子女，而自李、王宣布離婚後，3子女仍跟隨媽媽生活。

由於兩人在美國紐約登記結婚，離婚官司在紐約法院開審，但雙方對3子女的探望方式仍沒有共識；而李靚蕾亦主動在台北地方法院入稟，希望爭取孩子的監護權。

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做孩子的堅強倚靠及好榜樣

李靚蕾與王力宏婚後5年抱3，大女王嘉莉7歲、次女王嘉娜5歲、細仔王嘉耀3歲，至去年12月底兩人宣布離婚。「蕾神」曾發表離婚宣言長文，表示「從今以後我要善待自己，我會重生，也會做孩子們最堅強的倚靠和最好的榜樣，讓他們知道人生就算跌到了谷底一樣可以靠自己的力量再爬起來。」相信3子女對父母的關係都看在眼裏。

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責任編輯︰王明芳

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