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【入稟索償】警長於新城巿遭咬斷手指　正服刑港大畢業生遭入稟索償

社會 12:51 2022/05/10

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被告杜啟華。（資料圖片）

2019年7月14日沙田新城市廣場發生衝突，港大畢業生涉咬斷警長手指及襲警等，早前經審訊後被裁定襲擊致他人身體受嚴重傷害及有意圖而傷人等4項罪成，被判監5年半。事件中受傷警長日前入稟高等法院，要求正在服刑中的港大畢業生作出賠償，入稟狀未有列明賠償金額。

原告梁啟業，答辯人杜啟華（25歲）。入稟狀指，原告於2019年7月14日晚上9時55分，遭答辯人於沙田新城市廣場3樓店舖「COACH」外襲擊，令原告受傷及蒙受損失，要求答辯人作出賠償，兼須支付利息及訟費。

資料顯示，杜啟華被控於2019年7月14日，在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為，即在廣場4樓向3樓投下1把雨傘；並在新城市廣場1期L3層從後用雨傘襲擊警員葉卓軒的後頸背部；及把高級警司梁子健推倒地上，再用雨傘襲擊，使對方右手無名指骨折；及於COACH店鋪外咬斷警長梁啟業的右手無名指末端，警長無名指出現粉碎性骨折。案件經審訊後，杜被裁定4罪成立，於2021年3月被判監5年半，目前仍在服刑中。

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記者：林育慧

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