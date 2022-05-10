【餐廳爆疫】餐飲業界指僅1間現確診毋須收緊防疫限制　斥辨別食客快測結果難

▲ 元朗牡丹金閣尚品火鍋出現感染群組。（湯致遠攝）

元朗牡丹金閣尚品火鍋出現感染群組。對於有專家建議涉及除口罩的處所入場人士要出示快速檢測陰性證明，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍認為，難以確認市民真正檢測的時間，斥建議不切實際。

放寬晚市堂食等社交距離措施約3周， 黃傑龍在港台節目指，該餐廳由月初至昨日先後有12人確診，形容比例小，業界經歷第五波疫情相信一般市民不太恐慌，他又指自放寬社交措施以來只有一間出現感染個案，不認為要收緊防疫政策：

咁耐嘞，咁旺嘞，都只有一間（餐廳）需要公布，不是所有餐廳日日驗到有喎，又有咩需要收緊呢。

黃傑龍續指，確診數字反映食肆有認真配合政府防疫政策，令當局更易追蹤涉及食肆的感染個案，如有需要，餐飲業界可進一步協助防疫。他又認為，目前食肆員工每三日做一次快速測試，可以有效防疫，若疫情逐漸放緩，措施可慢慢放寬。

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記者：陳麗娜