【星二代】傳梁詠琪參演台版《富江》　小S長女出道即擔正女主角

▲ 日本恐怖漫畫《富江》開拍台灣版劇集，梁詠琪和小S長女傳有份參演。

梁詠琪（Gigi）早前演出ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，「復出」拍劇大獲好評，未知是否引發戲癮，有指她將接拍日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》台灣版劇集。

據知，她於今個月內啟程飛往台灣。雖然Gigi曾進軍台灣樂壇，但從未參與影視演出，此劇乃她首部處女台劇，台媒估計她可能飾演老師角色。

【反起跑線聯盟】梁詠琪首次主演長劇感緊張 Gigi與劇中囡囡建真感情

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小S長女演「富江」

至於女主角「富江」一角，有傳由台灣女星徐熙娣（小S）長女許曦文（Elly）擔正演出，靠一張厭世臉被看中，連扮也不用扮就演活「富江」。小S經理人承認有獲劇組邀請，不過公司仍在討論中。

對於Elly出道即擔正女一，小S親證女兒有意加入演藝圈當演員。她表示已提醒女兒要多看書和電影，要有感受力和同理心，她說：「畢竟演戲真的不容易。」又指作為媽媽會支持女兒。被問到Elly有沒有想合作的藝人前輩，小S表示：「她現在覺得每個人都好厲害，所以還不敢想要跟誰合作。」

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跟得媽媽

小S早前在節目中自爆，入行時被一線主持「鹹豬手」，不是摸手就是把她整個人幾乎塞到腋下，如今女兒加入娛樂圈，問到怕否「被潛規則」時，小S認為跟以前年代不同：「現在這個年代不會了吧，如果有比較危險的戲我會跟。」

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