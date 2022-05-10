  • 26°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 13:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】Shell建全港首個油電站6月中應市　電動車快充收費一小時64元

社會 13:05 2022/05/10

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

Shell建全港首個油電站6月中應市，電動車快充收費一小時64元。（蘇文軒攝）

電動車愈趨普及，連帶充電設施需求上升。油公司蜆殼（Shell）宣布於赤鱲角落成全港首個油電站，同時提供電動車充電及加油服務，預計6月中投入服務。設施提供4個充電位，快速充電每小時收費64元，平均約3.2元一度電。

該油電站位於東涌赤鱲角，鄰近機場貨運中心，佔地逾5,000平方米，是Shell於香港的最大服務站，設有4個充電位及16個加油位。4個充電位有2個提供快速充電、2個中速充電，基本支援市面逾9成的電動車制式。快速充電收費1小時64元，平均約3.2元一度電。中速2小時21元，平均約2.8元一度電，收費與市場其他充電設施相若。

設施以全自助形式進行充電，顧客先在app上付款，便可接駁電源。以市面上電動車計算，使用快速充電1小時，可由10%充至80%，約可行走300公里，足夠由東涌來回赤柱3次。

香港蜆殼有限公司業務總經理梁淑敏。（蘇文軒攝）

香港蜆殼有限公司業務總經理梁淑敏表示，Shell期望短期內於香港各區建立具超過 300 個充電設施，旗下共41個油站中，有30%料可改裝或加裝充電設施，協助實現零排放的目標。

該油電站亦提供換油、汽車護理、汽車美容及便利店零售服務等。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【保就業計劃】至今收到14萬名僱主申請　特首稱今向首批4.5萬名僱主發放5月工資補貼
今日 10:12
【保就業計劃】至今收到14萬名僱主申請　特首稱今向首批4.5萬名僱主發放5月工資補貼
【水上樂園】周六重開暫時取消浮動票價　非指定日期門票6月30日前自選入園日
今日 08:03
【水上樂園】周六重開暫時取消浮動票價　非指定日期門票6月30日前自選入園日
【交通意外】元朗大棠道7旬翁被紅色小巴撞倒　昏迷送院搶救不治
今日 10:28
【交通意外】元朗大棠道7旬翁被紅色小巴撞倒　昏迷送院搶救不治
【監守自盜】元朗潭尾方艙醫院外判員工盜取電器及食品　警拘4男女涉盜竊及企圖盜竊罪
今日 11:01
【監守自盜】元朗潭尾方艙醫院外判員工盜取電器及食品　警拘4男女涉盜竊及企圖盜竊罪
【車Cam直擊】男子突衝出馬路險遭車撞　向私家車司機大叫「撞我」
今日 12:23
【車Cam直擊】男子突衝出馬路險遭車撞　向私家車司機大叫「撞我」

你可能感興趣

【保就業計劃】至今收到14萬名僱主申請　特首稱今向首批4.5萬名僱主發放5月工資補貼
今日 10:12
【保就業計劃】至今收到14萬名僱主申請　特首稱今向首批4.5萬名僱主發放5月工資補貼
【水上樂園】周六重開暫時取消浮動票價　非指定日期門票6月30日前自選入園日
今日 08:03
【水上樂園】周六重開暫時取消浮動票價　非指定日期門票6月30日前自選入園日
【交通意外】元朗大棠道7旬翁被紅色小巴撞倒　昏迷送院搶救不治
今日 10:28
【交通意外】元朗大棠道7旬翁被紅色小巴撞倒　昏迷送院搶救不治
汽車 機場 赤柱 香港 便利店 服務 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影