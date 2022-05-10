【電動車】Shell建全港首個油電站6月中應市　電動車快充收費一小時64元

▲ Shell建全港首個油電站6月中應市，電動車快充收費一小時64元。（蘇文軒攝）

電動車愈趨普及，連帶充電設施需求上升。油公司蜆殼（Shell）宣布於赤鱲角落成全港首個油電站，同時提供電動車充電及加油服務，預計6月中投入服務。設施提供4個充電位，快速充電每小時收費64元，平均約3.2元一度電。

該油電站位於東涌赤鱲角，鄰近機場貨運中心，佔地逾5,000平方米，是Shell於香港的最大服務站，設有4個充電位及16個加油位。4個充電位有2個提供快速充電、2個中速充電，基本支援市面逾9成的電動車制式。快速充電收費1小時64元，平均約3.2元一度電。中速2小時21元，平均約2.8元一度電，收費與市場其他充電設施相若。

設施以全自助形式進行充電，顧客先在app上付款，便可接駁電源。以市面上電動車計算，使用快速充電1小時，可由10%充至80%，約可行走300公里，足夠由東涌來回赤柱3次。

▲ 香港蜆殼有限公司業務總經理梁淑敏。（蘇文軒攝）

香港蜆殼有限公司業務總經理梁淑敏表示，Shell期望短期內於香港各區建立具超過 300 個充電設施，旗下共41個油站中，有30%料可改裝或加裝充電設施，協助實現零排放的目標。

該油電站亦提供換油、汽車護理、汽車美容及便利店零售服務等。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒