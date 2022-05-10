【老公紋身】孝順仔欲將亡母名紋身紀念　港妻不滿做法︰唔太鍾意

▲ 有港妻分享，丈夫欲將離世奶奶的名字紋身。

有人會將離世親友或摯愛的名字紋在身上，不過這個紀念方式並非人人接受。一名港妻早前在網上討論區指出，丈夫欲將離世奶奶的名字紋身，但她對此感到不悅，而丈夫亦不解她為何不認同。

手臂紋名紀念亡母

該名人妻於「親子王國討論區」以「C6話要紋身」為題發帖文表示，奶奶於數月前離世，丈夫跟她說，「準備紋奶奶個名喺手臂」，而他本身沒有紋身。人妻聽後直言「唔太鍾意」，但沒有多說甚麼。

丈夫可能見她有異，因而「話我奇怪，唔明點解我唔認同佢」。人妻明白紋身是丈夫的個人決定，只是覺得「一時間聽到太突然，冇諗過佢會咁做」。

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網民︰嗰個係佢阿媽

不少網民認為丈夫將亡母名字紋身並沒問題，只是表達他對媽媽的愛。有網民指出，「我會尊重老公意願」、「呢個係佢自由，嗰個係佢阿媽」、「你話佢紋第二個女人就話啫，佢紋阿媽我反而支持」、「而家呢個年代紋身好小事」。

另一方面，也有網民不贊成另一半將媽媽名字紋身，坦言「俾我都唔鍾意啦」、「我都接受唔到，紀念都好多方式」、「雖然可以理解，但並不喜歡」。其中一名網民反對紋身，表示「其他人我唔理，但我唔想伴侶有紋身」。

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紋身不要紋全名？

對於紋身一事，有網民建議不要紋全名，可以紋單字、英文簡寫、數字，或以圖案代表意思，如想紋身在當眼位置更要考慮清楚。有網民分享，「我朋友爸爸個名有個『楓』字，佢紋咗片楓葉喺左手前臂內側度紀念爸爸」。另有網民的朋友寵物過身後，對方將寵物化成卡通樣紋在手臂上。

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責任編輯︰王明芳