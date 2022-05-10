【指控侵權】指控前執委等6人涉侵權　花花足球會入稟申禁制使用「花花」字眼

▲ 指控前執委等6人涉侵權，花花足球會入稟申禁制使用「花花」字眼。(資料圖片)

花花足球會早前疑因會籍問題爆發糾紛，花花足球會有限公司日前入稟高等法院，指控前執委包括袁新及何靜江等共6人涉侵權，並因其作為致被停賽，遂要求法庭聲明對方涉侵權，以及禁制使用「花花足球會」及「花花」之名或標誌，以及禁制於廣告或文件使用「花花」字眼，兼須付利息及訟費。



原告花花足球會有限公司；答辯人郭耀栓、朱炳生、劉富華、劉禹洪、何靜江及袁新。



入稟狀指，原告為香港公司，於1979年接管花花足球會，該足球會由莫波、盧懷祖、黃漢權、黃錦泉、梁維光、袁新及黃永光創辦，旨在推廣香港足球及參加不同比賽。答辯人則於過往分別參加由原告舉辦之足球賽事，何靜江是原告前執委及為電台主持，而袁新亦曾為原告執委。



入稟狀續指，原告為香港足球總會成員，過往於不少賽事中獲獎，並得到不少巨額贊助，在香港足球界有良好聲譽。



原告指，答辯人於2021年9月至11月期間，分別以「花花足球」名義，成功向霍英東體育基金獲得贊助，又曾以「花花足球會」及「花花足球會執委會」之名，分別向足總及傳媒發表不同聲明。



入稟狀指，有關做法令公眾產生混淆，令人以為「花花足球會」及「花花足球會執委會」為原告附屬，或與原告有關連。原告指基於答辯人的作為，導致足總自2021年12月中暫停原告參與乙組聯賽，令原告蒙受損失。



原告現要求法庭禁制答辯人或其代理等再作出侵權行為，包括禁制使用「花花足球會」及「花花」之名或標誌，以及禁制答辯人於廣告或文件使用「花花」字眼，或向公眾表示與原告有關連，並要求法庭聲明答辯人作出錯誤的侵權行為，以及須就賠償交代帳目，兼須付利息及訟費。



記者：林育慧