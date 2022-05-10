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【試當真】游學修蘇致豪穿梭元宇宙　許賢自爆曾申請做銀行實習生被拒

娛樂 13:16 2022/05/10

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恒生銀行最近邀請YouTube頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪拍名為「試下成熟、試下認真」電視廣告，並出席宣傳活動。
 
游學修笑指拍廣告非「賺大錢」Project，笑言洗費、開支大：「以前拍片著西裝就係想『拋』到人，因為我地輸、冇錢！但依家就著西裝出活動，覺得自己認真咗。」

最新影片推介：葛綽瑤專訪

同場的蘇致豪表示因拍廣告，令到自己的廣東話有所進步：「依家講『恒生銀行』終於講到正音，係拍廣告先逼到我冇晒懶音咋。」

至於許賢就指，大學時期曾申請到恒生銀行實習，唯因成績未達標準被拒：「我讀商科㗎，依家幫銀行拍廣告，可以話係補翻當年嘅遺憾。」

兼任是次創作總監的游學修表示：「『試當真』開台一年多，終於首次製作大型電視廣告，與有榮焉，更與許賢、蘇致豪一起擔任優進理財活動推廣代言人，在廣告裡再度穿起經典西裝造型，特別感觸，好像終於走到變得成熟的一步。」

阿修透露，今次廣告內，3人穿梭於不同電影和試當真影片的世界之間，藉多元宇宙的主題鼓勵觀眾多作嘗試，與觀眾一同「試下成熟  試下認真」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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