【網絡公審】巴士後排有空位不坐　港男揀坐少女旁邊被拍照公審

▲ 巴士男被公審，網民意見兩極化。

如果在巴士上目睹性侵事件，見義勇為出手制止，理應受到讚賞，但若僅僅出於對方有嫌疑，就出言指責，大家又是否認同呢？有男網民日前在社交平台分享，指見到一名男士在巴士上，挑選年輕女子身旁座位坐下，惟當時巴士後排仍有不少空位。該網民當時懷疑對方圖謀不軌，質問對方為何不坐後排，二人因此口角。

該名被指特意揀坐少女旁邊的男子，被網民拍下外貌，經粗糙處理後上傳到社交平台，「提醒」其他女士小心。雖然這名網民出於好心，但就惹來不少網友非議，認為巴士上的男子未有任何越軌行為，反倒是樓主未審先判。同時，也有人支持樓主，指男子的行為有如瓜田李下，很難讓人不懷疑。

保護弱小是人類本性。有男網民近日在Facebook群組「大埔人大埔谷」分享「護花」經歷。該網民表示，在巴士上看到一名男子，「揀位時係我隔離企定定已經左望右望，最後排有2，3行係無人坐嘅，但佢就揀左係我身後一個年輕妹妹隔離坐低」。

「可疑男子」不坐後排空位，只挑少女身旁座位的舉動，引起發帖的男網民警覺，並立質問對方動機，「咁我就同佢講後面好多位，點解要搵個女仔隔離坐？」男子則用粗口反擊，咒罵對方「未食藥」，又駁斥「（巴士上）唔係男就女」。

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該網民續指，隨後男子就閉上雙眼睡覺。寫到此，該網民問道：「大家又點睇？聲就出左，唔係圍爐取暖，應該大家都見唔少呢啲人出現，想希望各位女士小心，已經提醒左個妹妹小心同坐開左好多。」而「可疑男子」的樣貌也被該網民拍攝，並用三條黑線簡單阻擋眼部後，上傳到帖文中。

帖文在群組引來大量迴響，留言迅速飆升至過千條。有網民支持樓主做法，「多謝你保護左妹妹。我早幾年都試過得幾條友係總站上車但個男人揀我隔離位坐，佢同我講野我以為普通傾閒計，禮貌上回應左兩句，佢開始講不停，大髀貼埋黎，我想走但佢唔讓開隻腳，好彩其他乘客留意到有人出聲幫口，佢先罷休落樓下按鐘落車。」

不過，也有網友認為，男子並未有任何「行動」，被樓主拍照上傳網絡公審是「未審先判」，甚至「逆向歧視男性」，「乜原來依家坐後生女隔離都要俾人影相公審？如果真係你文字形容咁樣，佢又真係乜都無做喎，相反似係你騷擾乘客多啲」。

留言區就此很快分為兩派網民，雙方就事件激辯，有人認為被上傳樣貌的男子無辜，而樓主的行為形同「人格謀殺」，「如果相中人無咩做過咁樣比人放上嚟仲上埋新聞，比同事好友親戚見到嘅話，萬一佢諗唔通自殺又點計？」而另一方就質疑，男子有空座位卻不坐，「幾廿碎（歲）人，瓜田李下都唔識？」

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責任編輯：王明芳