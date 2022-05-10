【正能量】90後女生停課期間義教基層學童　冀實踐教育不分貧富

▲ 90後岑芷蕊停課期間義教基層學童，冀實踐教育不分貧富。（岑芷蕊提供）

第五波疫情期間，政府宣布學童「提早放暑假」，令一眾家長及學童無所適從。教育中心創辦人岑芷蕊（Chloe）有感學童教育不能停，為善用疫情帶來的「假期」，與一眾在香港及海外的導師，籌備包括英文、數學、體適能、創意發展及藝術歷史等多元化網上義補課程。他們與香港心橋會合作，為超過160名基層及滯留在內地的學童進行三星期的義補，鞏固學習知識，為迎接復課做好準備。疫後重開，Chloe與團隊仍然繼續義務為基層學童解答功課問題。未來她希望籌辦一個青少年發展服務機構，幫助更多基層及有需要的青少年。

義教助基層學生拉近「起跑線」 讓教育不分貧富

90後Chloe負笈美國柏克萊加州大學，主修藝術歷史，畢業後回港創業，開辦教育中心，主要教導小學生。在創業前，Chloe多以上門補習形式授課，見證貧富學生的「起跑線」：

曾經有一位K2學生的家庭，每日都有不同的家庭教師協助，從英語到體育都有。他的英語程度，甚至比一般小二學生更好；我亦教過一些學生，家中甚至沒有穩定的上網設備，家長曾經深夜致電，表示自己的上網線被老鼠咬爛，明早未能上網課。

▲ 岑芷蕊與學生上英文課。（岑芷蕊提供）

種種經歷，讓Chloe再次思考教育的真締。Chloe坦言創業非以商業考慮為先，她在教育中心開業時，很早便與九龍城居民聯會合作，為20位基層小學生進行8星期的英文義教。期間有家長表示希望可以報讀收費課程，Chloe亦一一回絕：

我不想令人覺得，做義教最後目的都是為了賺錢。

與星級導師組隊義教 為基層帶來不一樣的課程

是次與香港心橋會合作的義教，Chloe從萌生意念，到落實計劃，僅僅用了兩星期完成。疫情持續兩年多，有很多同學的學習進度受影響，有些五年級的同學其實連三年級的知識也不懂，因此Chloe希望透過義補幫助基層學生追回進度。

義補課程除了涵蓋英文與數學等主科外，更加入創意發展，藝術歷史及體適能課程。Chloe希望讓基層學生可以學習主科以外的不同知識，因此邀請「星級導師」加入。她形容每位導師具相當的資歷，如曾任Facebook 華埠小商業支援計劃制作總監及於電視台和新媒體工作數年的導師任教創意發展課；奧運級游泳教練任教體適能；亦有矽谷IT人及美國持牌言語治療師任教其他科目。

特別感恩一眾義務「星級導師」不辭勞苦，有時工作至凌晨3點，不分晝夜備課，用心地為基層學生義教。

▲ 她亦教導藝術鑑賞課堂，以藝術作品作切入點，提升同學的觀察力同想象力。（岑芷蕊提供）

學生反應踴躍 冀籌備青年機構繼續行動

今次的義補計劃歷時3星期，經香港心橋會協助招募，共有來自18區及因疫情滯留內地的逾160名學生參與。Chloe指同學參與課堂反應十分踴躍，如在她教導的藝術鑑賞課堂，同學對抽象畫的理解令她印象深刻：

課程希望以藝術作品作切入點，提升同學的觀察力同想象力。同學在鑑想抽象畫的反應十分熱烈，他們用心地觀察畫中的事物，對畫中的人是男或女、人與動物也議論紛紛。

Chole認為同學的認真上課與家長的一句「多謝」，已經足夠成為她繼續堅持的動力。在疫後重開後，他們亦繼續替這群學生義務解答功課，讓善心延續下去。未來她希望籌辦一個青少年發展服務機構，真正在社區中接觸更多基層學生，繼續為拉近貧苦學生「起跑線」而努力。

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責任編輯：陳麗娜