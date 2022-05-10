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【追討遺產】搪瓷大王家族再掀爭產訴訟　嫡孫入稟要求姑姐交出祖母遺產

社會 14:10 2022/05/10

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搪瓷大王陳兆民嫡孫陳禹嘉。（資料圖片）

已故搪瓷大王陳兆民第二任妻子黃秀珍早年病逝後，嫡孫陳禹嘉與姑姐陳美珠展開爭產訴訟，陳美珠為前政務司司長陳方安生弟婦，高院早前裁定陳禹嘉勝訴。陳禹嘉日前以祖母遺產執行人身分入稟高院，要求法庭聲明姑姐以信託形式持有祖母保險箱內之物品及聯名戶口中逾2,800萬港元，並要求 交出有關財物。

原告陳禹嘉為死者黃秀珍遺囑執行人，答辯人陳美珠。

入稟狀指出，原告要求法庭聲明，答辯人只替死者以信託形式持有滙豐銀行保險箱內之物品，以及約於1999年6月14日，由死者個人帳戶轉帳至與答辯人聯名戶口之3筆款項，均由答辯人以信託形式持有，該3筆款項分別涉及逾116萬美元(折約逾911萬港元)、逾922萬及1,000萬港元，並涉逾2,834萬港元。

入稟狀指，原告另要求法庭聲明死者就有關項目均具絕對擁有權，遂要求法庭頒令答辯人須向原告交還有關保險箱內物品及存款，並須就以信託形式持有有關物品及款項時之得益交代帳目。

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記者：林育慧

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