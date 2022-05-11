【孝順女】公屋出身進軍美容王國做CEO　蔚雨芯贈母200萬支票分享創業心得

▲ 蔚雨芯賺到錢懂得回饋家人。

現年28歲的蔚雨芯(Rainky)在娛圈知名度不高，直到《十月初五的月光》才有機會擔任重要角色，有「魔鬼胸」之稱的她，大眾的眼光總是落在她的身材上，但其實她是女強人，為美容王國擔任CEO.在過去的母親節，蔚雨芯除了送上蛋糕與母親慶祝節日外，更送上200萬支票給媽媽。

蔚雨芯兩年前與友人合資開設美容公司，起初只是網上生意，後來愈做愈好，更租用2000呎辦公室，更準備進駐地舖，在公司的周年晚宴上，更豪請MIRROR成員姜濤做嘉賓。

獨立屋內部相片:

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名牌袋估計逾百萬

而賺到錢的蔚雨芯豪對家人相當大方，一家人住在2,500呎獨立屋，屋內有樓梯，是複式設計，擁有豪華浴室、而蔚雨芯睡房更有名牌手袋櫃，集合Hermès、Chanel、LV及Gucci等名牌包包，估計超過百萬元，在過去的母親節，蔚雨芯除了送上蛋糕與母親慶祝節日外，更厲害的是送上200萬支票給媽媽，蔚雨芯留言表示，當晚媽媽煮薑蔥炒蟹，她留言:「佢煮薑蔥炒蟹～一屋簷下三位母親～娘親、弟婦、工人姐姐～Happy Mother’s Day，簡簡單單」網友大讚蔚雨芯孝順女，相信其母親都感受到女兒的心意。

20歲向媽媽借錢創業

Rainky的奮鬥故事很勵志，屋邨出身的她未完成中學課程便輟學，13歲時因在才藝比賽表演唱歌而獲經理人發掘，開始擔任𡃁模，2007年亦參加過《Yes!》校花校草選舉。2012年正式出道成為藝人和歌手。不過她星運平平，反而做生意闖出一片天。

Rainky的家人經營旅遊巴生意，Rainky自小說種下創業的種子。早在20歲的時候，Rainky已經「膽粗粗」問媽媽借錢入股華星冰室，更親力親為到餐廳幫忙。不過，她當時只是入股投資，說不上是真正創業。由於是藝人出身，她也很懂得自我包裝，品牌成立之初，Rainky是打算推出減肥產品，但最終先推出私密處保養品。她解釋，原因是私密處保養品夠「爆炸」，可以吸引不少人注意。這個另類宣傳方法亦非常奏效，引來不少媒體報道。

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做生意要識變通

雖然已經貴為美容王國的CEO，但Rainky沒有打算放棄演藝事業，她希望透過拍攝電視劇累積知名度，繼而帶動品牌生意。疫情之下，不少行業生意大受打擊。不過，Rainky受疫情帶捧網店生意有增無減，她更寄語創業同路人，無論經營甚麼生意也好，也要思考把生意拓展至網絡，不要停滯不前，因為不知道疫情持續至甚麼時候，要學會變通。

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責任編輯︰王明芳