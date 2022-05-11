【潮濕天氣】落雨濕氣重影響兒童脾胃　中醫師教睡前按摩健脾

▲ 落雨濕氣重影響脾胃，中醫師教睡前按摩健脾。

本港近一星期將有狂風雷暴，濕漉漉天氣影響脾胃，令人易患濕重，小朋友也可能因此出現「食慾不振」。註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，建議家長可為小朋友進行睡前按摩，改善不適。

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馬醫師解釋，中醫理論中，脾的功能在於轉化食物、幫助消化吸收。脾氣虛弱時，容易出現食慾下降情況。因此建議按摩有助健脾的穴位，可減輕導致小朋友無胃口的濕重不適感。

睡前按摩法

正捏脊：由下至上沿背部脊柱，龜尾向大椎拿捏。

清補脾：來回推大拇指外側至赤白肉際處

運八卦：順運八卦方向，掌中圍繞掌心内勞宮穴一周位置，反復推運。

推大四橫紋：用拇指端，來回推食指根至小指根。

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另外，醫師也建議家長可以幫小朋友浸腳祛濕，有助排走體內濕氣；或早上製紫淮山水飲用。平時要保持做30分鐘微流汗運動，可提高水液流動性改善「濕」體質。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛