「長新冠」長者肺炎後遺症呼吸差影響生活　跨專業康復訓練助復原

新冠疫情已持續兩年多時間，在第五波疫情下，不少安老院舍爆發疫情，全港超過96%安老院舍均有確診個案，成為疫情重災區。九龍盲人安老院綜合治療部發現，院舍中曾感染疫症的長者，在康復後均出現不少後遺症，即「長新冠」。當中肺功能受損是主要後遺症之一，包括呼吸功能不同程度的惡化，並因此影響了他們的日常自理及生活質素。根據中大醫學院統計，高達八成病人在康復後半年仍有相關症狀，情況令人擔心。



有見及此，為了幫助新冠康復患者進行康復治療，他們聯合香港東華學院醫療及健康科學學院（職業治療）副教授葉志剛博士和澳洲莫納什大學醫學學院浦岱博士（言語治療）推行一個「呼吸改善康復訓練計劃」研究，透過不同康復治療訓練，幫助於染疫後復康中的視障長者，提升其呼吸效能、進食吞咽功能及生活質素。研究當中會搭配醫療儀器去協助長者復原，例如聚焦式高強度電磁場（High Indensity Focused Electromagnetic Field, HIFEMᵀᴹ）加快對肺功能復康的成效。研究目的希望對受「長新冠」影響者治療方向提供參考資料。



染疫長者多出現「長新冠」症狀



作為研究的其中一個參與者，香港盲人輔導會院舍服務總監梅小萍表示，長者院舍在第五波疫情中的確受到很大的衝擊，就他們而言，七間院舍中有六間均有確診個案，當中確診的長者人數多達七成。由於染疫長者多出現「長新冠」症狀，梅認為，迫切需要為新冠康復者進行呼吸復康治療。

▲ 這次針對染疫後的康復長者呼吸功能的「呼吸改善康復訓練計劃」研究，由香港盲人輔導會院舍服務總監梅小萍(右2) 、一級職業治療師趙達燊(左1) 、 一級物理治療師林瑋遜(右1) 、香港東華學院醫療及健康科學學院（職業治療）副教授葉志剛博士(左2)和澳洲莫納什大學醫學學院浦岱博士（言語治療）聯合展開。

梅小萍更指出，有一些長者甚至會思緒混亂，在情緒上亦受到影響，她說：「他們在染病前能如常行走，但在染病康復後卻感到下肢乏力，需要以輪椅代步；食慾不振、呼吸不暢順、容易疲倦等也很常出現於染疫後康復的長者身上。院中所有康復長者，會就著活動能力、呼吸能力、情緒等方面作出評估，並安排不同訓練進行復康治療。」



測試評估血液含氧量變化 長者進行簡單動作感氣促



葉志剛博士表示，很多長者在染疫前的身體機能及自理能力尚算理想，而復康治療計劃的主要目的，就是幫助他們的身體狀態回復染病前的水平，提升呼吸效能及生活質素，並減低因為肺功能下降影響的日常自理生活及進食吞嚥功能。「整個復康治療計劃為期6個月，在開始的前、中、後期均會進行問卷調查及測量，當中包括讓長者進行自理穿上衣、床邊轉移及兩分鐘步行等測試，以錄取血液含氧量的變化。」



測量結果顯示，很多長者的血液含氧量都下降至低於正常水平。香港盲人輔導會院舍服務一級職業治療師趙達燊指出，於90毫升飲水測試中，亦有三分一長者失敗，或有咳嗽、嗆喉等情況，是他在院舍工作多年以來最差的情況，「數據顯示，長者在進行自理穿上衣、90毫升飲水等測試時，其血液含氧量的變化波幅很大，如果長者進行這些簡單的動作都會氣促，除了影響到生活質素，長期亦會影響腦部、自我照顧能力及心肺功能。」

▲ 很多染疫後康復的長者的血液含氧量都下降至低於正常水平，會影響腦部、自我照顧能力及心肺功能。

配合物理治療儀器進行胸肺復康 強化呼吸肌肉



團隊會設計不同的訓練，例如配合呼吸法進行穿衣及床邊轉移訓練，當中包括噘唇呼吸法及橫隔膜呼吸法。除了教授長者呼吸法，還會配合高科技物理治療儀器幫助長者強化呼吸肌肉。香港盲人輔導會院舍服務一級物理治療師林瑋遜表示：「傳統物理治療都會利用儀器，以電流刺激強化肌肉。在利用儀器訓練前，都會先進行肺功能測試，即吹氣測試，以評估長者的肺功能程度。」

▲ 在利用儀器訓練前，都會先進行肺功能測試，以評估肺功能程度。

他補充，隨著科技進步，現在的物理治療儀器已不需像以往要將貼片貼在身上，而是運用電磁場進行感應式電流隔空治療。例如九龍盲人安老院使用的BTL Super Inductive System (SIS)，透過高強度的電磁場 （HIFEMᵀᴹ）強化呼吸肌肉。儀器內產生的電磁場與人體產生作用，引起神經肌肉的收縮，再以規律頻率促進肌肉強化，達到提升呼吸效能的目標。每次會訓練左右兩邊的肋間肌各10分鐘，增強胸部區域的血液循環，並強化呼吸肌肉。相對傳統的儀器，其刺激感較低，除了使用者的感覺會較舒適，在操作上亦更方便且效能更好。

▲ 電磁波儀器能促進肺功能復原，原理為刺激後背胸部區域，強化呼吸肌肉，增強血液循環。

團隊期望透過儀器配合不同訓練，幫助這些染疫後長者康復，減低因呼吸困難而影響日常自理生活及進食吞咽的問題，讓他們可以回復染病前的生活質素。



相片由九龍盲人安老會綜合治療部提供



(特約)