【第五波疫情】今增273宗確診包括27宗輸入　元朗火鍋店累計20人染疫【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（10日）出席記者會，交代最新疫情。

【17:00】

元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多8名食客確診，大部分是長者年齡由64歲至89歲，其中一位是4歲小朋友。

【16:54】

張竹君指，疫苗通行證有利於個案追蹤，相較早前需要向餐廳索取付款資料，較快較方便。

【16:50】

何婉霞表示，在第五波疫情，公立醫院已將一半急症病床用於接收新冠病人，涉及約11,500張病床。此外，亦有部分醫院轉為定點醫院，並暫停非緊急服務及預約治療，集中資源應對疫情（詳情即看【下一頁】）。

【16:48】

在第10日發現確診的22歲印尼女傭，入院原因與新冠肺炎無關，目前情況穩定。張竹君指，她的同住僱主及家人是緊密接觸者，需要進行檢測，及家居檢疫。

【16:43】

張竹君表示，因核酸檢測較為靈敏，故會有早前曾染疫的個案在核酸檢測呈陽性，但復陽個案CT值普遍在30以上，不具傳染性。

【16:40】

元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多8名食客確診，群組累計20個案，仍有6名食客仍未取得聯絡（詳情即看【下一頁】）。

【16:37】

本港再錄多5宗死亡個案，今波疫情累計共9,139宗死亡個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

今日錄34宗學校呈報陽性個案，涉及31名學生及3名職員，分別來自32間學校（詳情即看【下一頁】）。

【16:34】

社署由5月6日起，分階段為全港院舍進行核酸檢測，暫時為3,000多人進行了檢測，其中有20至30個樣本呈陽性，但CT值非常高，而且再加上早前院舍出現爆發的情況，相信大機會是復陽的個案，會再安排多一次的檢測。

【16:30】

本港今日新增273宗確診，當中138宗屬核酸陽性、135宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達1,194,460宗確診。

當中27宗屬輸入個案，其中8宗於機場確診、15人於檢疫酒店確診，4宗是在第10日及12日確診的個案。第10日確診的個案是一位22歲由印尼抵港的女傭，4月30日抵港，5月9日在僱主家中暈倒，送到醫院發現CT值約34，翌日轉陰性，相信是復陽個案。

另外3宗在第12日發現確診的人士，分別是32歲、25歲及1歲，在新加坡、尼泊爾、英國抵港，3人CT值都是高，有機會是復陽個案。

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記者：TOPick港聞組